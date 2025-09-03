أهم أحداث شهر أغسطس في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تحتفل اليابان هذا العام بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، فيما يشهد رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو شهرًا دبلوماسيًا مزدحمًا في أغسطس/ آب 2025، يتخلله عدد من الفعاليات واللقاءات الدولية البارزة.

1

شركة نينتندو تعلن أن إيراداتها للفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2025 بلغت 572.3 مليار ين، أي أكثر من ضعف إجمالي الفترة نفسها من العام السابق، بفضل الطلب القوي على جهاز نينتندو سويتش 2 الذي أُطلق في 5 يونيو. مبيعات الشركة من الجهاز وصلت إلى 5.8 مليون وحدة حتى نهاية يونيو/ حزيران. الأرباح التشغيلية للربع زادت بنسبة 4.4% إلى 56.9 مليار ين، وصافي الربح ارتفع بنسبة 18.6% إلى 96.0 مليار ين.

3

لاعبة الغولف ياماشيتا ميو تفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات، وهو أول لقب كبير لها في الخارج. هي السادسة بين النساء اليابانيات اللواتي يفزن ببطولة كبرى خارج اليابان.



ياماشيتا ميو مع كأس بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات في 3 أغسطس/ آب 2025. (© جلين كيرك/وكالة فرانس برس)

4

لجنة فرعية تابعة لمجلس الحد الأدنى للأجور المركزي تقدم تقريراً إلى وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية فوكوؤكا تاكامارو، توصي فيه برفع الحد الأدنى للأجور (على أساس متوسط وطني) بمقدار قياسي يبلغ 63 يناً في السنة المالية 2025. الأجر، في حال اعتماد التوصية، سيتجاوز 1000 ين في جميع المحافظات لأول مرة.

5

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يعلن إنهاء نظام تقليص مساحة إنتاج الأرز فعلياً، بهدف زيادة الإنتاج لضمان إمدادات مستقرة.

أستراليا تختار نسخة محسنة من سفن فئة موغامي التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحري الياباني لأسطولها المستقبلي من الفرقاطات متعددة الأغراض. الحكومة الأسترالية ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (950 مليار ين) على 11 فرقاطة، مع بناء الثلاث الأولى في اليابان.

6

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد المواطنين اليابانيين انخفض بمقدار 908,574 عن العام السابق، ليصل إلى 120,653,227 كما في 1 يناير/ كانون الثاني.

هيروشيما تحتفل بالذكرى الثمانين للقصف الذري للمدينة من قبل الولايات المتحدة بمراسم يحضرها رئيس الوزراء إيشيبا، والناجون من القنبلة الذرية وعائلاتهم، وممثلون من دول حول العالم.

10

لاعب كرة القدم كاماموتو كونيشيغي يتوفى عن عمر 81 عاماً. هو كان الهداف الأول في دورة الألعاب الأولمبية عام 1968 في مكسيكو سيتي، حيث فازت اليابان بالميدالية البرونزية.

12

مراسم الذكرى الأربعين تُعقد لإحياء ذكرى ضحايا تحطم طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية اليابانية في محافظة غونما في 12 أغسطس/ آب 1985، والذي أودى بحياة 520 شخصاً.

الجزء الأول من ثلاثية فيلم ”قاتل الشياطين: قلعة اللانهائية“ يتجاوز 20 مليار ين في إيرادات شباك التذاكر خلال أول 25 يوماً من عرضه.

14

أستاذ مراسم الشاي سن غنشيتسو يتوفى عن عمر 102 عام. هو، بعد تدريبه ليكون طياراً في هجوم انتحاري خلال الحرب العالمية الثانية، عمل من أجل السلام من خلال مراسم الشاي.

15

اليابان تحتفل بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية بمراسم في وسط طوكيو. رئيس الوزراء إيشيبا يعبر في خطابه عن ”الندم“ على الحرب، ليكون أول زعيم يستخدم هذه الكلمة منذ 13 عاماً.



الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يقدمان صلواتهما في مراسم 15 أغسطس/ آب لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في تشيودا، طوكيو. (© جيجي برس)

16

مباراة تذكارية تُعقد بين يوميوري غاينتس وهانشين تايغرز لتكريم نجم غاينتس السابق ناغاشيما شيغيو، الذي توفي في يونيو عن عمر 89 عاماً.



مشاركة نجوم فريق نيويورك غاينتس السابقون ماتسوي هيديكي (رامي)، وأوه ساداهارو (ضارب على اليسار)، وتاكاهاشي يوشينوبو (بديل للحكم)، وأبي شينوسوكي (ملتقط)، وهارا تاتسونوري (ضارب على اليمين) في حفل افتتاح الملعب في قبة طوكيو في 16 أغسطس/ آب 2025. (© جيجي برس)

فيلم ”موسمان، غريبان“ للمخرج مياكي شو يفوز بجائزة النمر الذهبي في مهرجان لوكارنو السينمائي.



مياكي شو مع الفهد الذهبي في لوكارنو. (© Sipa USA عبر رويترز كونكت)

20

وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية تعلن تمديد الموعد النهائي لبيع الأرز من المخزونات الحكومية بعقود بدون مناقصات، والذي كان مقرراً بنهاية أغسطس. حوالي 100 ألف طن من إجمالي 280 ألف طن متعاقد عليه لم يتم تسليمها لتجار التجزئة.

مؤتمر ”تيكاد“ يبدأ في يوكوهاما، برعاية الحكومة اليابانية وبمشاركة ممثلين من 49 دولة إفريقية. الإعلان المشترك في اليوم الأخير، 22 أغسطس/ آب، يؤكد على أهمية التجارة متعددة الأطراف. إيشيبا يلتقي خلال المؤتمر بقادة وفود من 34 دولة ومنظمة دولية.



صورة تذكارية لقادة وممثلين آخرين قبل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية في يوكوهاما. (© جيجي برس)

23

رئيس الوزراء إيشيبا يلتقي برئيس كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ في طوكيو. الزعيمان يتفقان على تعزيز العلاقات المستقرة والموجهة نحو المستقبل وتعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة.



الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (يسار) يلتقي رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو في طوكيو. (© صور SOPA عبر رويترز كونكت)

26

نيسان توقف إنتاج سيارتها الرياضية GT-R. السيارة الأيقونية، التي كانت ذات شعبية عالمية، واجهت صعوبات في تلبية اللوائح البيئية.



نيسان R35 GT-R، التي توقف إنتاجها. (بإذن من نيسان، © جيجي برس)

27

ميتسوبيشي تعلن انسحابها من ثلاثة مشاريع لطاقة الرياح البحرية قبالة سواحل أكيتا وتشيبا بسبب ارتفاع التكاليف وعدم جدوى الخطة التجارية. قرارها قد يدفع الحكومة لتغيير استراتيجيتها في مجال الطاقة، حيث تُعتبر طاقة الرياح مهمة لتحقيق إزالة الكربون.

درجات الحرارة المرتفعة تتجاوز 35 درجة مئوية لليوم العاشر على التوالي في وسط طوكيو، مسجلة رقماً قياسياً تاريخياً لموجة الحر. إجمالي الأيام التي بلغت أو تجاوزت 35 درجة يصل إلى 23 يوماً لهذا العام، وهو رقم قياسي في العاصمة.

أوهتاني شوهاي يبدأ مباراة ضد سينسيناتي ريدز كرامي ورجل ضرب معين لفريق لوس أنجلوس دودجرز، محققاً أول فوز له من على التل منذ أكثر من عامين، منذ 9 أغسطس 2023، عندما كان يلعب لفريق لوس أنغلوس أنجلز.

29

رئيس الوزراء إيشيبا يعقد قمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليابان. الزعيمان يناقشان تعزيز التعاون الأمني وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما في ذلك اتفاق للعمل نحو إدخال تقنية الشنكانسن اليابانية المتطورة في سوق السكك الحديدية الهندية. الزعيمان يركبان قطار توهوكو شنكانسن إلى محافظة مياغي في 30 أغسطس، حيث يزوران مصنعاً لأشباه الموصلات.



رئيس الوزراء إيشيبا، في مقعد الممر، ورئيس الوزراء مودي على متن قطار توهوكو شينكانسن في 30 أغسطس/آب 2025. (عبر حساب إيشيبا شيعيرو على منصة إكس، © جيجي برس).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: في 5 أغسطس/آب 2025، قبيل الذكرى الثمانين للقصف الذري على هيروشيما، أُضيئت الفوانيس على طول نهر موتوياسو أمام قبة القنبلة الذرية. © جيجي برس)