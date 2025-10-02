أهم أحداث شهر سبتمبر في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

في سبتمبر/أيلول 2025، تصدّر المشهد السياسي الياباني خبرٌ هزّ التوازن داخل الحزب الحاكم؛ إذ أعلن رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، لتشتعل مباشرةً المنافسة على خلافته وتتحول إلى محور العناوين الرئيسة في البلاد.

1

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن أن متوسط درجة الحرارة في صيف 2025 (يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب) كان أعلى بنحو 2.36 درجة مئوية من المستوى الطبيعي (بناءً على متوسط 30 عامًا حتى عام 2020). هذا يجعلها أسخن صيف منذ بدء السجلات في عام 1898.

2

شركة سنتوري تعلن أن رئيس مجلس الإدارة نيينامي تاكيشي استقال في 1 سبتمبر/ أيلول. تعرض نيينامي لتفتيش منزله في أغسطس/ آب بتهمة استيراد مكملات غذائية أمريكية تحتوي على مكونات ضارة مشتقة من القنب. في 30 سبتمبر/ آب، استقال نيينامي من رئاسة كييزاي دويوكاي (الجمعية اليابانية لمديري الشركات).

4

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتنفيذ اتفاقية تعريفات مع اليابان. هذا يعني أن الولايات المتحدة ستخفض تعريفاتها على السيارات والقطع اليابانية من 27.5% إلى 15%.

وفاة المغني هاشي يوكيو، المعروف بأغانٍ مثل ”إيتشي ديمو يومي أو“ (الحلم دائمًا)، في سن 82 عامًا.

5

وفاة السباحة ناريتا مايومي، التي فازت بـ 15 ميدالية ذهبية في أولمبياد المعاقين و20 ميدالية إجمالاً، بالسرطان في سن 55 عامًا.



”ملكة الماء“ ناريتا مايومي فازت بسبع ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في أولمبياد ألمعاقين في أثينا عام 2004. (© جيجي برس)

إعصار يضرب مكينوهارا وأجزاء أخرى من محافظة شيزوكا، مع مرور العاصفة استوائية بيباه، مما تسبب في أضرار واسعة وإصابة 89 شخصًا. في 8 سبتمبر/ أيلول، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الرياح وصلت إلى سرعة 75 مترًا في الثانية، مما يجعلها واحدة من أقوى الإعصارات المسجلة في اليابان.

6

إقامة مراسم بلوغ سن الرشد للأمير هيساهيتو، ابن ولي العهد فوميهيتو وأخ الإمبراطور ناروهيتو، وهي أول مراسم بلوغ في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود.



الأمير هيساهيتو يرتدي غطاء رأس كانموري الجديد ليُظهر بلوغه في حفل كاكان نو غي في قصر الإمبراطور في طوكيو في 6 سبتمبر/ أيلول 2025. (© جيجي برس)

لاعب التنس أودا توكيتو يفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للكراسي المتحركة في الفردي للرجال لأول مرة، مكملًا ”غراند سلام الذهبي“ في مسيرته بفوز جميع البطولات الكبرى الأربع، بالإضافة إلى لقب الأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة.



أودا توكيتو يحتفل بعد الفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للكراسي المتحركة في الفردي للرجال في نيويورك في 6 سبتمبر/ أيلول 2025. (© أسوشيتد برس/جيجي برس)

7

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يعلن استقالته. كانت هناك دعوات متزايدة لاستقالته بعد الأداء السيء للحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في يوليو/ تموز.

فريق هانشين تايغرز يفوز بلقب الدوري المركزي للمرة السابعة. إنه أبكر فوز في الموسم على الإطلاق لفريق في دوري المحترفين للبيسبول في اليابان.

12

شركة نيبون لايف إنشورنس أن موظفيها سرقوا معلومات في 604 حالة أثناء إعارتهم إلى شركات أخرى بين مايو/ أيار 2019 وفبراير/ شباط 2025.

13

انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو مع مشاركة 2000 رياضي من 200 دولة. فاز كاتسوكي هياتو بميدالية برونزية في المشي للرجال 35 كيلومترًا في اليوم الافتتاحي، وهي واحدة من ميداليتي برونزيتين للرياضيين اليابانيين خلال البطولة.

16

ارتفاع متوسط سعر الأراضي بنسبة 1.5% سنويًا، للعام الرابع على التوالي. أسعار الأراضي السكنية في المناطق خارج المدن الكبرى مستقرة، منهية انخفاضًا دام 30 عامًا.

19

بنك اليابان يقرر في اجتماع السياسات بيع صناديق التداول المتداولة التي اكتسبتها خلال فترة التحفيز النقدي الاستثنائي. هذه خطوة أخرى نحو تطبيع سياستها النقدية.

الجمعية اليابانية لمعرض أوساكا إكسبو 2025 أن عدد الزوار المعرض تجاوز 20 مليونًا في اليوم 159، قبل أقل من شهر من انتهائه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. حتى 27 سبتمبر/ أيلول، وصل الإجمالي إلى أكثر من 22 مليونًا، متجاوزًا إجمالي معرض أيتشي 2005.

الحكومة تجمع حزمة إجراءات لتعزيز الأنمي والأفلام والمحتوى الرقمي في الأسواق الخارجية.

21

فريق التكنو-بوب بيرفيوم أنه سيتوقف مؤقتًا في نهاية عام 2025. بدأ الفريق نشاطه في 2005، وارتفع إلى الشهرة مع أغنية ”بولي ريثم“ في 2007.

22

بدء فترة الحملة لانتخاب زعيم جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي لخلافة إيشيبا شيغيرو، رئيس الحزب الحالي. المرشحون الخمسة (بالترتيب الأبجدي) هم هاياشي يوشيماسا، كوباياشي تاكايوكي، كويزومي شينجيرو، موتيغي توشيميتسو، وتاكايتشي ساناي. سيجرى التصويت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

اليابان تقرر عدم الاعتراف بفلسطين كدولة في الوقت الحالي، على الرغم من الاعتراف الجديد بفلسطين من حلفاء للولايات المتحدة مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.

25

وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) تعلن سحب مبادرة ”البلدة الأم“، التي كانت تهدف إلى تعزيز التبادلات الثقافية والاقتصادية بين مدن يابانية ودول أفريقية شريكة، مثل تعزيز التعاون في مجالات التعليم، التجارة، والتنمية المستدامة. جاء هذا القرار بعد موجة احتجاجات في عدة مدن يابانية، نتجت عن معلومات مضللة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة الهجرة غير المنظمة إلى اليابان، مما أثار قلق السكان المحليين.

27

ساتوشي يونيدا يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة بيزانكون الدولية لقادة الأوركسترا الشباب في شرق فرنسا يوم السبت، ليصبح الياباني الحادي عشر الذي يفوز بالجائزة الكبرى في هذه المسابقة المرموقة. ويُعد الفوز في مسابقة بيزانسون الدولية لقادة الأوركسترا الشباب بمثابة بوابة النجاح بالنسبة للقادمين الجدد.



ساتوشي يقوم بتحية الجمهور في بيسانسون في 27 سبتمبر/ أيلول 2025. (© جيجي برس)

28

أونوساتو يفوز بلقب بطولة السومو الكبرى الخريفية، وهو أول بطولة له منذ أن أصبح يوكوزونا. في مباراة فاصلة، هزم هوشوريو، الذي رُقي أيضًا مؤخرًا إلى الرتبة الأعلى في السومو.



أونوساتو (يمين) يدفع هوشوريو خارج الحلبة في المباراة الحاسمة في طوكيو في 28 سبتمبر/ أيلول 2025. (© جيجي برس)

30

تاناكا ماساهيرو من فريق يوميوري جايانتس يصبح الرابع الذي يصل إلى 200 فوز في مسيرته بين البيسبول الياباني والأمريكي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: المرشحون الخمسة لانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي. من اليسار، كوباياشي تاكايوكي، موتيغي توشيميتسو، هاياشي يوشيماسا، تاكايتشي ساناي، كويزومي شينجيرو. صورة التقطت في مقر الحزب في طوكيو في 22 سبتمبر/ أيلول 2025. © جيجي برس)