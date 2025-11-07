أهم أحداث شهر أكتوبر في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

من بين أبرز أحداث شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 في اليابان، برز الحدث التاريخي المتمثل في انتخاب تاكايتشي ساناي كأول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، في خطوةٍ شكّلت تحولًا لافتًا في المشهد السياسي الياباني.

مرحلة سياسية جديدة لليابان مع دخولها الخريف

3

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن موسم الإنفلونزا في اليابان قد بدأ قبل خمسة أسابيع عن عام 2024، وهو الثاني الأسرع في العشرين عامًا الماضية.

4

انتخاب تاكايتشي ساناي أول امرأة رئيسة للحزب الديمقراطي الليبرالي، بعد هزيمتها لكويزومي شينجيرو في جولة تصويت إضافية.



رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يصافح الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي ساناي. © أ ف ب/جيجي برس)

6

فوز ساكاغوتشي شيمون بجائزة نوبل في علم الفسيولوجيا أو الطب ضمن ثلاثة فائزين لاكتشاف الخلايا T التنظيمية التي تثبط الاستجابات المناعية المفرطة. في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، فاز كيتاگاوا سوسومو من جامعة كيوتو بجائزة نوبل في الكيمياء ضمن ثلاثة فائزين لتطوير مواد مسامية يمكن أن تساعد في مواجهة قضايا بيئية مثل تغير المناخ.

9

وكالة البلاط الإمبراطوري تنشر سيرة ذاتية رسمية للإمبراطورة كوجون (1903–2000)، زوجة الإمبراطور شوا (هيروهيتو).

10

زعيم حزب كوميتو سايتو تيتسوو يعلن انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم مع الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد 26 عامًا من الشراكة، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود الحزب الأكبر في معالجة قضايا المال في السياسة.

رئيس الوزراء إيشيبا يصدر بيانًا بمناسبة مرور 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تحدث عن فشل اليابان في تجنب الحرب، وأكد على أهمية الديمقراطية الصحية.

نصف عام من متعة إكسبو ينتهي

13

إسدال الستار على فعاليات إكسبو 2025 أوساكا-كانساي بعد 184 يومًا مع مشاركة 158 دولة ومنطقة. خلال ذلك الوقت، زاره أكثر من 25 مليون زائر، ومن المتوقع أن يحقق ربحًا يصل إلى 28 مليار ين.

14

المنتخب الياباني لكرة القدم الرجالي يهزم البرازيل 3–2 في مباراة ودية دولية، وهو أول فوز له في 14 مباراة بين البلدين.



أودا أياسي (بالأسود، الثالث من اليسار) يسجل هدف الفوز برأسية لليابان في مباراة ودية ضد البرازيل. (© جيجي برس)

15

الحكومة تعلن أن عدد الزوار الدوليين إلى اليابان من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول ارتفع بنسبة 17.7% عن العام السابق إلى 31.7 مليون. هذا هو أقرب موعد في العام على الإطلاق ليصل فيه الزوار الدوليون إلى أكثر من 30 مليون.

16

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة تعلن أنها تفكر في إيقاف تشغيل المفاعلين رقم 1 و2 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية في محافظة نييغاتا.

17

وفاة رئيس الوزراء السابق موراياما تومييتشي عن عمر 101 عام. كرئيس لحزب الاشتراكيين اليابانيين، تم اختياره في 1994 لقيادة ائتلاف يشمل حزبه والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب ساكيغاكي الجديد. كانت رئاسته ملحوظة ببيان في 1995 أعرب فيه عن الندم والاعتذار عن أفعال اليابان في الحرب العالمية الثانية.



رئيس الوزراء موراياما تومييتشي يلقي خطابًا بمناسبة الذكرى الـ50 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس 1995. © جيجي برس)

في المباراة الرابعة من سلسلة بطولة الدوري الوطني، يسجل أوتاني شوهي من لوس أنجلوس دودجرز 10 إضرابات وثلاث ضربات هومر. يُسمى بطل سلسلة NLCS.



أوتاني شوهي من لوس أنجلوس دودجرز يرمي ويضرب في المباراة الرابعة من جولة NLCS ضد ميلووكي بروورز. © إيماجن إيماجز عبر رويترز كونيكت)

20

رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي تتفق مع زعيم حزب إيشين نو كاي يوشيمورا هيروفومي على تشكيل ائتلاف.

تاكايتشي تتولى القيادة

21

انتخاب رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي ساناي في مجلس النواب كأول رئيسة امرأء في تاريخ اليابان.



رئيسة الوزراء الجديدة تاكايتشي ساناي تعقد مؤتمرًا صحفيًا في 21 أكتوبر. (© رويترز)

24

في خطاب السياسة الخاص بها، رئيسة الوزراء تاكايتشي تحدد خططها لبناء اقتصاد قوي واستعادة الدبلوماسية اليابانية. كما تعبر عن هدفها في تعزيز الدفاع الوطني بشكل أساسي.

26

رئيسة الوزراء تاكايتشي تحضر اجتماعًا مع قادة آسيان في كوالالمبور، معبرة عن نيتها دعم إندو-باسيفيك حر ومفتوح، كما اقترحه رئيس الوزراء أبه شينزو في البداية.

27

ارتفاع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو فوق 50,000 لأول مرة.

وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة إلى اليابان لأول مرة منذ ست سنوات، حيث التقى بالإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري. في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، التقى برئيسة الوزراء تاكايتشي، واتفق الزعيمان على تعزيز الروابط الثنائية. صرحت تاكايتشي بإنهما سيعملان على بناء ”عصر ذهبي“ للتحالف، بينما قال ترامب إن اليابان ”حليف في أعلى مستوى“. أعلنت الحكومتان عن مشاريع استثمارية بقيمة 400 مليار دولار، تشمل شركات من البلدين.

28

محافظ أكيتا سوزوكي كينتا يلتقي بوزير الدفاع كويزومي شينجيرو، مطالبًا بتوفير أفراد من قوات الدفاع الذاتي لمواجهة تهديد الدببة. في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، دعا سكرتير مجلس الوزراء الرئيسي كيهارا مينورو الوزراء إلى إعداد إجراءات طوارئ بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني لمواجهة المشكلة. شهد هذا العام المالي العديد من هجمات الدببة في شمال اليابان، مما أدى إلى إصابات و12 حالة وفاة قياسية حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ياماغامي تيتسويا يقر بالذنب في محكمة منطقة نارا بتهم القتل وغيرها المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي أثناء خطاب انتخابي في نارا في 2022 باستخدام سلاح ناري مصنوع يدويًا.

30

رئيسة الوزراء تاكايتشي تلتقي برئيس كوريا الجنوبية لي جاي-ميونغ في قمة آسيان-المحيط الهادئ في كيونغجو. اتفق الزعيمان على تطوير الروابط الثنائية مع نظرة إلى المستقبل، ويؤكدان أهمية الشراكة بين البلدين والولايات المتحدة.

31

رئيسة الوزراء تاكايتشي تلتقي برئيس الصين شي جين بينغ في كيونغجو. اتفق الزعيمان على السعي لروابط استراتيجية متبادلة الفائدة. تاكايتشي تعبر عن مخاوفها بشأن أفعال السفن الصينية حول جزر سينكاكو وقيود الصادرات الصينية على المعادن النادرة.



رئيس الصين شي جين بينغ (يمين) يصافح رئيسة الوزراء تاكايتشي في كيونغجو، كوريا الجنوبية. (© جيجي برس)

الائتلاف الحاكم في اليابان يتفق والأحزاب المعارضة على إلغاء الضريبة المؤقتة على البنزين البالغة 25.1 ين لكل لتر بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول. سيزيد ذلك من انخفاض الإيرادات السنوية إلى 1.5 تريليون ين للحكومات الوطنية والمحلية، لكن لم يتم الوصول إلى قرار بشأن مصادر إيرادات بديلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.صورة العنوان الرئيسي: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر الضيافة الرسمي في طوكيو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. © جيجي برس)