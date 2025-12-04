أهم أحداث شهر نوفمبر في اليابان

أحداث الشهر

شملت أبرز أخبار اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 تصريح رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي حول سيناريو طوارئ تايوان وما تبعه من ردّ فعل صيني لافت، فضلًا عن الإنجازات المبهرة التي حققها النجم أوتاني شُوهي في دوري البيسبول الأمريكي، والتي خطفت اهتمام الجمهور داخل اليابان وخارجها.

موسم كبير آخر لأوتاني

1

فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز بلقب الدوري العالمي للمرة الثانية على التوالي، بتشكيلة تضم اللاعبين اليابانيين أوتاني شو هي وياماموتو يوشينوبو وساساكي روكي. تم تكريم ياماموتو كأفضل لاعب في الدوري العالمي. وفي 13 نوفمبر، اختير أوتاني كأفضل لاعب في الدوري الوطني. ومع حصوله على أربع جوائز في كلا الدوريين، يحتل المركز الثاني تاريخيًا خلف باري بوندز فقط.

3

نجم البيسبول أوه ساداهارو، إلى جانب سبعة آخرين، يحصلون على وسام الثقافة من الإمبراطور ناروهيتو.

5

حكومة محافظة أكيتا توقع مع الفرقة التاسعة لقوات الدفاع البرية اتفاقية تعاون لاصطياد الدببة البرية الضالة لمنع الهجمات. تغطي الاتفاقية مجالات مثل النقل وتركيب الفخاخ، لكن أعضاء قوات الدفاع الذاتي لن يستخدموا الأسلحة النارية لقتل الدببة.



دب أسود يبحث عن طعام في حقل حنطة سوداء خارج منزل. (© حكومة بلدية كيتا آكيتا/ماسودا كو)

6

نيسان تعلن عن خسائر صافية بلغت 221.9 مليار ين للنصف الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بأرباح 19.2 مليار ين في العام السابق، متأثرة بانخفاض المبيعات وتعريفات إضافية فرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكالة الشرطة الوطنية تراجع لوائح لجنة السلامة العامة الوطنية للسماح لضباط الشرطة بقتل الدببة بالبنادق. وتم إرسال وحدات إلى محافظتي أكيتا وإيواتي للمساعدة في الإبادة.

7

رئيسة الوزراء تاكايشي ساناي تصرح أمام البرلمان بشأن سيناريو طوارئ محتمل في تايوان بأن ”إذا تضمن استخدام القوة، فقد يصبح أزمة تهدد بقاء اليابان“، وهو تصريح قد يشير إلى إمكانية ممارسة اليابان لحق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس. وفي أعقاب رد فعل قوي من الحكومة الصينية، عقد ممثلان من وزارات الخارجية اليابانية والصينية محادثات في بكين في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة.

8

وفاة الممثل ناكاداي تاتسويا، المعروف بأفلامه مثل ”ران“ و”كاغيموشا“ للإخراج أكيرا كوروساوا، متأثرًا بالالتهاب الرئوي في سن 92 عامًا. كما أسس مدرسة التمثيل ميميجيكو.



ناكاداي تاتسويا في 15 أغسطس/آب 2022. (© Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters)

9

شرطة محافظة هيوغو تعتقل تاكاهانا تاكاشي، رئيس حزب حماية الشعب من NHK، بتهمة التشهير لنشر معلومات كاذبة عن عضو في مجلس محافظة هيوغو انتحر.

10

دوري البيسبول الياباني للمحترفين يعلن إنشاء جائزة ناغاشيما شيغيو لتكريم الأسطورة الرياضية التي توفيت في يونيو/ حزيران. ستُمنح الجائزة للاعبين المتفوقين في الجري والضرب والدفاع.

15

انطلاق دورة الألعاب للصم في طوكيو، للمرة الأولى في اليابان. انتهت الألعاب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، مع فوز اليابان بأعلى عدد تاريخي من الميداليات بلغ 51 (16 ذهبية، 12 فضية، و23 برونزية).

17

الأميرة آيكو تسافر إلى لاوس في زيارة لمدة خمسة أيام للاحتفاء بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين لاوس واليابان.



الأميرة أيكو تتحدث في حفل عشاء أقامته نائبة الرئيس اللاوسي باني ياثوتو في فيينتيان في 18 نوفمبر 2025. (© جيجي برس)

فيلم ”ديمون سلاير: قلعة اللانهاية“ يحقق إيرادات تتجاوز 100 مليار ين عالميًا، ليصبح أول فيلم ياباني يحقق هذا الإنجاز.

18

اندلاع حريق كبير في مدينة أويتا، أدى إلى تدمير أكثر من 170 مبنى ووفاة شخص واحد على الأقل.



اشتعلت النيران في مدينة أويتا في 18 نوفمبر 2025. (© جيجي برس)

19

وفقًا لمسؤولين يابانيين، ستعلق الصين مرة أخرى استيراد المنتجات السمكية اليابانية. كانت قد أوقفت الاستيراد سابقًا بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في أغسطس/ آب 2023، لكنها وافقت على استئنافه بعد محادثات في مايو هذا العام. وكانت الاستيرادات الجزئية قد بدأت للتو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

20

وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تجري أول استطلاع لها حول مشتري الشقق السكنية. من بين النتائج، في النصف الأول من 2025، كان 7.5% من مشتري العقارات الجديدة في ست بلديات مركزية بطوكيو (بونكيو، تشييودا، تشو، ميناتو، شيبويا، وشينجوكو) يحملون عناوين خارجية.

21

موافقة حاكم نييغاتا هانازومي هيديو على إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية التابعة لشركة تبيكو.

الحكومة تعتمد حزمة تحفيزية بقيمة 21.3 تريليون ين. وستبلغ النفقات العامة في ميزانيتها الإضافية للسنة المالية 2025 حوالي 17.7 تريليون ين، وهي الأكبر منذ جائحة كورونا.

22

اعتقال عضو في قوات الدفاع الذاتي البرية بتهمة محاولة قتل امرأة في أكاساكا بطوكيو.

23

أونيشيكي يصبح أول مصارع من أوكرانيا يفوز ببطولة السومو الكبرى. وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم ترقيته إلى رتبة أوزيكي.



أونيشيكي يتسلم كأس رئيس الوزراء من إينوي تاكاهيرو، مستشار رئيس الوزراء تاكايتشي. (© جيجي برس)

25

رئيسة الوزراء تاكايشي تتحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي ترامب. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب نصحها بعدم استفزاز الحكومة الصينية بشأن تايوان.

فيلم ”كوكوهو“ يحقق إيرادات إجمالية بلغت 17.38 مليار ين، متجاوزًا فيلم ”باي سايد شيك داون 2“ لعام 2003 الذي بلغ 17.35 مليار ين، ليحطم الرقم القياسي كأعلى فيلم ياباني حيًا في السوق المحلية.

27

مجموعة أساهي هولدينغز تعلن أن الهجوم الإلكتروني في 29 سبتمبر/ أيلول على الشركة قد أدى إلى تسريب 1.9 مليون سجل شخصي.

28

الحكومة اليابانية تعتمد ميزانية إضافية بقيمة 18.3 تريليون ين للسنة المالية 2025. وسيتم تمويل أكثر من 60% منها، أي 11.7 تريليون ين، من خلال إصدار سندات حكومية.

تمرير تشريع في البرلمان لإلغاء الرسوم الإضافية المؤقتة على الوقود والديزل. ولم يتم تحديد الإجراءات لتأمين مصادر إيرادات بديلة بعد.

موافقة محافظ هوكايدو سوزوكي ناوميتشي على إعادة تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة توماري للطاقة النووية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: تعبيرات مختلفة لأوتاني شوهي في عام 2025. © كيودو نيوز)