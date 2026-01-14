أهم أحداث شهر ديسمبر 2025 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شملت أبرز أخبار اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2025 وقوع زلزال قوي قبالة سواحل محافظة أوموري، أثار مخاوف واسعة بشأن السلامة والاستعداد للكوارث، إلى جانب تطور قضائي بارز تمثّل في مطالبة الادعاء العام بالحكم بالسجن المؤبد على المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، في قضية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع والسياسة في البلاد.

تحذير زلزالي لأول مرة

2

بطاقات «ماي نمبر» المدمجة بمعلومات التأمين الصحي تصبح هي المعيار الرسمي للاستخدام في المؤسسات الطبية والصيدليات، بدلًا من بطاقات التأمين الصحي الوطنية. يُسمح حاليًا لمن لا يملكون البطاقة الجديدة باستخدام «شهادات الأهلية» المحددة.

3

وقوع اليابان في المجموعة D لكأس العالم للرغبي 2027 في أستراليا، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة وساموا.

5

الشرطة اليابانية أربعة مشتبه بهم يُعتقد أنهم نظموا عملية سطو في إيتشيكاوا بمحافظة تشيبا عام 2024، ضمن سلسلة جرائم تم تنظيمها عبر عروض وظائف بدوام جزئي مشبوهة.

6

طائرات صينية تغلق رادارها على مقاتلات قوات الدفاع الجوي الذاتي اليابانية مرتين فوق المياه الدولية جنوب شرق جزيرة أوكيناوا الرئيسية، والحكومة اليابانية تتقدم احتجاجًا شديدًا للصين على هذه الأفعال الخطرة.

8

زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة الساحل الشرقي لمحافظة أوموري يتسبب في هزة شديدة تصل إلى 6 درجات على مقياس الشدة الزلزالية الياباني في مدينة هاتشينوهي. رصد أمواج تسونامي تصل إلى 70 سم. في الساعات الأولى من اليوم التالي، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر بأن هناك خطرًا أكبر لحدوث زلزال كبير في المنطقة المحيطة. وهذا أول تحذير من نوعه، ويستمر حتى منتصف ليلة 15 ديسمبر/ كانون الأول.



طريق تضرر من الزلزال في بلدة توهوكو بمحافظة أوموري في 9 ديسمبر 2025. (© جيجي برس)

10

محافظ هوكايدو سوزوكي ناوميتشي يوافق على إعادة تشغيل محطة توماري النووية، مكملًا عملية الموافقة للبلديات الأربع المحيطة بالمحطة.

كيتاغاوا سوسومو من جامعة كيوتو (الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء) وساكاغوتشي شيمون (الحائز على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب) يحصلان على الميداليات والدبلومات الرسمية في حفل التكريم في ستوكهولم.



كيتاغاوا سوسومو (يسار) وساكاغوتشي شيمون يعرضان ميدالياتهما الرسمية في صباح 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025 بعد حفل توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم. (© جيجي برس)

12

اختيار الكانجي 熊 (كوما) معناه «دب» كـ«كانجي العام» لعام 2025، حسب تصويت شعبي أعلنته مؤسسة اختبار كفاءة الكانجي اليابانية. تصدرت هجمات الدببة العناوين طوال العام.



موري سيهان، كبير كهنة معبد كيوميزوديرا، يكتب 熊 (كانجي العام 2025) في 12 ديسمبر/ كانون الأول في المعبد بكيوتو. (© جيجي برس)

15

حكومة العاصمة طوكيو تعلن أن توأم الباندا في حديقة حيوان أوينو، شياو شياو ولي لي، سيعودان إلى الصين في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، تاركين اليابان بدون حيوانات رمز الصداقة الصينية-اليابانية

16

رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي تتفق وزعيم حزب إيشين نو كاي يوشيمورا هيروفومي على تأجيل مناقشات تقليص عدد أعضاء مجلس النواب حتى عام 2026.

18

الادعاء العام يطالب بالسجن المؤبد على ياماغامي تيتسويا لاغتياله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ببندقية محلية الصنع أثناء حملته الانتخابية في نارا عام 2022.

موافقة رئيسة الوزراء تاكايتشي وزعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تاماكي يويتشيرو على رفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة بمقدار 180 ألف ين، ليصل إلى 1.78 مليون ين.

قانون المنافسة في برمجيات الهواتف المحمولة يدخل حيز التنفيذ، بهدف مكافحة احتكار شركات عملاقة مثل آبل وجوجل في سوق الهواتف الذكية.

19

في تقرير جديد، يتوقع المجلس المركزي لإدارة الكوارث أن زلزالًا بقوة 7 درجات تحت وسط طوكيو قد يودي بحياة ما يصل إلى 18000 شخص.

بنك اليابان يرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995.

20

رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بقادة خمس دول في آسيا الوسطى (كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، طاجيكستان) في أول قمة من نوعها في طوكيو. يتفقون على تعزيز التعاون لتقوية سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية الوفيرة في المنطقة.



تاكايتشي ساناي (في الوسط يمين) مع قادة الدول الخمس في آسيا الوسطى في طوكيو في 20 ديسمبر 2025. (© جيجي برس)

22

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) تطلق صاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، لكنه يفشل في الوصول إلى المدار بسبب مشكلات في محرك المرحلة الثانية.

23

وفاة لاعب الغولف المحترف «جامبو» أوزاكي ماساشي، صاحب الرقم القياسي بـ94 فوزًا في جولة الغولف اليابانية، عن عمر 78 عامًا.



أوزاكي ماساشي أثناء اللعب عام 1995. (© رويترز)

26

السياسي في الحزب الليبرالي الديمقراطي سوزوكي مونيو يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في موسكو. يدعو إلى استئناف زيارات قبور السكان السابقين للأراضي الشمالية (التي تحتلها روسيا) ووقف إطلاق نار مبكر في أوكرانيا.

30

وفاة فووا تيتسوزو، الزعيم السابق للحزب الشيوعي الياباني، عن عمر 95 عامًا. قاد تحولًا عام 2004 نحو موقف أكثر براغماتية للحزب، بما في ذلك قبول النظام الإمبراطوري وقوات الدفاع الذاتي.

مؤشر نيكي العام يغلق عند 50,339.48 نقطة، وهو أعلى سعر إغلاق سنوي منذ 35 عامًا، بارتفاع أكثر من 10,000 نقطة مقارنة بإغلاق عام 2024.



رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي (يمين) ومدرب منتخب اليابان لكرة القدم مورياسو هاجيمي (يسار) يحضران حفل إغلاق بورصة طوكيو السنوي في 30 ديسمبر 2025. (© جيجي برس)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من المقرر أن تعود الباندا لي لي، على اليسار، وشياو شياو إلى الصين في أواخر يناير في حديقة حيوان أوينو. © جيجي برس)