أهم أحداث شهر يناير 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تصدّرت الساحة السياسية في اليابان خلال يناير/ كانون الثاني 2026 تطورات لافتة، كان أبرزها دعوة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في فبراير/ شباط، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا ونقاشًا محتدمًا حول مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

انتخابات شتوية

1

عائلات ضحايا زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في 1 يناير/ كانون الثاني 2024 تقيم مراسم تأبينية لإحياء الذكرى الثانية للكارثة. عدد القتلى حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025 يبلغ 698 شخصًا.

مذيع الأخبار التلفزيوني كومي هيروشي يتوفى عن عمر يناهز 81 عامًا.

2

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يقدمان التحية السنوية للعام الجديد للشعب الياباني. الأمير هيساهيتو يحضر لأول مرة بعد بلوغه سن الرشد في عام 2025.

3

جامعة أوياما غاكوئين تفوز بسباق هاكوني إكيدن للتتابع وتصبح أول فريق يحقق ثلاث انتصارات متتالية مرتين.

5

سمكة تونة زرقاء الزعانف من منطقة أوما في محافظة أوموري تباع بسعر قياسي جديد يبلغ 510.3 مليون ين في مزاد العام الجديد في سوق تويوسو لعام 2026.



سمكة التونة التي حطمت الرقم القياسي معروضة في مطعم سوشي زانماي الشهير في طوكيو. (© جيجي برس/ أ ف ب)

شركة تشوبو للطاقة الكهربائية تعترف باستخدام بيانات مزورة لتقليل تقدير مخاطر الزلازل في محطة هاماكا النووية في شيزوؤكا. هيئة تنظيم الطاقة النووية تدين الإجراء وتعلن تعليق تفتيش المحطة لإعادة تشغيل محتملة.

6

وزارة التجارة الصينية تعلن زيادة القيود على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج (التجاري والعسكري) إلى اليابان. صحيفة تشاينا ديلي تفيد بأن البلاد تدرس تشديد مراجعة تصاريح التصدير لبعض العناصر المتعلقة بالأتربة النادرة.

7

تقرير من لجنة تحقيق في محافظة فوكوي بشأن اتهامات التحرش الجنسي ضد المحافظ السابق سوغيموتو تاتسوجي يفيد بأنه أرسل حوالي 1000 بريد إلكتروني غير لائق إلى أربع موظفات.

8

نيوا أويتشيرو، أول سفير ياباني لدى الصين من القطاع الخاص، يتوفى في 24 ديسمبر عن عمر يناهز 86 عامًا. قبل منصبه كسفير ترأس شركة إيتو تشو التجارية.

13

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تلتقي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في نارا. الزعيمان يتفقان على تعزيز المناقشات نحو التعاون في الأمن الاقتصادي.



رئيس الوزراء تاكايتشي (يمين) والرئيس لي يعزفان على الطبول معاً عقب اجتماعهما. (© يونهاب/رويترز)

15

حزب الديمقراطي الدستوري الياباني وكوميتو يتفقان على تشكيل حزب جديد قبل الانتخابات العامة المقبلة. في 16 يناير/ كانون الثاني تم الإعلان اسم الحزب الجديد بـ”تحالف الإصلاح الوسطي“.

16

شركة برودنشيال للتأمين على الحياة تفيد بأن أكثر من 100 من موظفيها اختلست 3.1 مليار ين من 500 عميل. الرئيس مابارا كان يعلن استقالته.

رئيسة الوزراء تاكايتشي تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طوكيو. الطرفان يتفقان على رفع العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية خاصة والتعاون في تعزيز سلاسل التوريد للمعادن النادرة.



رئيس الوزراء تاكايتشي (على اليمين) يقدم هدية عبارة عن منتجات تحمل طابعًا مميزًا، نالت إعجاب ابنة رئيس الوزراء ميلوني. (© زوما برس واير عبر رويترز كونكت)

17

رئيس الوزراء السابق سوغا يوشيهيدي من الحزب الليبرالي الديمقراطي يعلن أنه لن يترشح في الانتخابات العامة المقبلة.

19

رئيسة الوزراء تاكايتشي تعلن حل مجلس النواب في افتتاح الدورة العادية للبرلمان في 23 يناير/ كانون الثاني، وتقول إنه مع تغيير الائتلاف الحكومي تترك للشعب قرار ما إذا كانت يجب أن تقود البلاد. الانتخابات تُجرى في 8 فبراير/ شباط.

21

محكمة مدينة نارا تحكم بالسجن مدى الحياة على ياماغامي تيتسويا الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السابق آبي شينزو في 2022.

أرقام منظمة السياحة الوطنية اليابانية تظهر أن 42.7 مليون زائر أجنبي زاروا اليابان في 2025، ويتجاوزون بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 36.9 مليون في 2024.

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تعيد تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية في نييغاتا. المفاعل هو الأول للشركة الذي يستأنف العمليات بعد إغلاقه عقب كارثة فوكوشيما 2011. تم إيقاف التشغيل في 22 يناير/ كانون الثاني بعد إنذار.

25

المصارع الأوكراني أونيشيكي يفوز ببطولة الغراند سومو الثانية على التوالي برقم 12-3 في طوكيو، ويصبح أول مصارع يفوز ببطولتين متتاليتين كـ”سكيواكي“ جديد و”أوزيكي“ جديد منذ 89 عامًا.



أونيشيكي (في الأعلى) يهزم أتاميفوجي ليحقق فوزه بالبطولة في طوكيو. (© جيجي برس)

26

وزارة الخارجية الصينية تدعو مواطنيها إلى عدم زيارة اليابان خلال عطلة السنة القمرية الجديدة من 15 إلى 23 فبراير/ شباط.

27

ابدء لحملة الانتخابية لمجلس النواب.

التوأم الباندا شياو شياو ولي لي يعودان من حديقة حيوان أوينو إلى الصين، وتترك اليابان بدون باندا لأول مرة منذ وصول اثنين في 1972 لإحياء تطبيع العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

29

سرقة ثلاث حقائب تحتوي على 420 مليون ين نقدًا في حي تايتو، طوكيو. في فجر 30 يناير/ كانون الثاني تحدث محاولة سطو على 190 مليون ين في موقف سيارات مطار هانيدا. في اليوم نفسه يُسرق 51 مليون ين من مواطن ياباني في هونغ كونغ، والشرطة تعتقل ستة مشتبه بهم بعضهم يابانيون. الحوادث الثلاثة مترابطة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تخوض حملتها الانتخابية في مكان شتوي في حي تيني في سابورو يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2026. © جيجي برس)