أهم أحداث شهر فبراير 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شملت أبرز أخبار اليابان في فبراير/ شباط 2026 فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب الياباني، إلى جانب الأداء القوي الذي قدّمه الرياضيون اليابانيون في الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026، وهو ما حظي باهتمام واسع داخل البلاد وخارجها.

1

سفينة «تشيكيو» التابعة للوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض في تنجح استخراج عينات طين تحتوي على معادن أرضية نادرة من قاع البحر على عمق 5700 متر قبالة جزيرة ميناميتوريشيما النائية.

2

حبوب «نورليفو» (المعروفة بـ«حبوب الصباح التالي») لمنع الحمل غير المرغوب فيه تصبح متاحة للبيع بدون وصفة طبية لأول مرة في نحو 7000 صيدلية ومتجر أدوية عبر اليابان.

3

اليابان تقع في المجموعة D لكأس العالم للرغبي 2027 التي ستقام في أستراليا، إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة وساموا.

4

فريق الدفاع عن ياماغامي تيتسويا – الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022 – استئنافًا أمام المحكمة العليا في أوساكا ضد حكم السجن مدى الحياة الصادر عن محكمة نارا.

شركة برودنشال للتأمين على الحياة تعلن تعليق بيع الوثائق الجديدة لمدة 90 يومًا بعد فضيحة كبرى تورط فيها أكثر من 100 موظف في اختلاس 3.1 مليار ين.

5

شركة TSMC التايوانية العملاقة للرقائق عن خطط لإنتاج رقائق 3 نانومتر للذكاء الاصطناعي في مصنعها في كيكويو بمحافظة كوماموتو. ستكون هذه أول مرة يتم فيها إنتاج رقائق بهذا المستوى المتقدم في اليابان. تفكر الحكومة في تقديم دعم إضافي.

6

تويوتا تعلن أن المدير المالي كون كينتا سيصبح رئيسًا للشركة اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، خلفًا لساتو كوجي الذي سيصبح نائب رئيس مجلس الإدارة. يبقى تويودا أكيو رئيسًا للمجلس.



ساتو كوجي من تويوتا (يسار) مع كون كينتا، خليفته في رئاسة الشركة. (© جيجي برس)

8

الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي يفوز بأغلبية ساحقة في انتخابات مجلس النواب، محرزًا 316 مقعدًا (أكثر من ثلثي المقاعد). يخسر تحالف الإصلاح الوسطي بشدة، من 167 مقعدًا قبل الانتخابات إلى 49 فقط بعدها. يرتفع عدد مقاعد حزب نيبون إيشين نو كاي من 34 إلى 36، بينما يرتفع عدد مقاعد الحزب الديمقراطي للشعب من 27 إلى 28.



رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي (ثانية من اليسار) تضع الزهور على أسماء الفائزين من حزبها في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في تشيودا، طوكيو، ليلة 8 فبراير 2026. (© جيجي برس)

9

ارتفاع مؤشر نيكي بشكل حاد بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الساحق، متجاوزًا 57,000 نقطة في لحظة ما قبل أن يغلق اليوم مرتفعًا بأكثر من 2000 نقطة عند 56,363.94.

10

وزارة المالية تعلن أن الدين العام الياباني (السندات الحكومية والاقتراض) ارتفع 24.5 تريليون ين على أساس سنوي ليصل إلى 1,342.1 تريليون ين بنهاية 2025.

11

مع استمرار تساقط الثلوج منذ 21 يناير/ كانون الثاني – خاصة على جانب بحر اليابان – تعلن وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن عدد الوفيات الناجمة عن الثلوج الغزيرة بلغ 46 حالة حتى 10 فبراير/ شباط.

12

وكالة الشرطة الوطنية تنشر إحصاءات تُظهر ارتفاع عدد الجرائم المبلغ عنها في اليابان بنسبة 4.9% في 2025 لتصل إلى 774,142 جريمة، وهي الزيادة السنوية الرابعة على التوالي.

13

بعد استقالة الرئيسين المشاركين لتحالف الإصلاح الوسطي (CRA) نودا يوشيهيكو وسايتو تيتسوو عقب خسائر الانتخابات، انتخاب أوغاوا جونيا رئيسًا جديدًا للحزب.



أوغاوا جونيا في مؤتمر صحفي في طوكيو بعد انتخابه رئيسًا جديدًا لتحالف الإصلاح الوسطي في 13 فبراير/ شباط 2026. (© جيجي برس)

17

ميورا ريكو وكيهارا ريوئيتشي يفوزان بالميدالية الذهبية في التزلج الفني في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوية. هذه أول ميدالية يابانية على الإطلاق في هذا الحدث.



كيهارا ريوئيتشي يحمل ميورا ريكو أثناء أدائهما في فقرة التزلج الحر في مسابقة التزلج الفني للأزواج في 17 فبراير/ شباط 2026. (© جيجي برس)

18

بعد انتخابها رسميًا رئيسة للوزراء في البرلمان، تعين تاكايتشي ساناي مجلس وزراء دون تغيير.

نشر أرقام أولية للزوار الدوليين لشهر يناير/ كانون الثاني من منظمة السياحة الوطنية اليابانية، وتُظهر انخفاض عدد الزوار الصينيين بنسبة 60.7% على أساس سنوي إلى 385,300 زائر. يأتي ذلك بعد دعوة الحكومة الصينية مواطنيها لعدم زيارة اليابان، ردًا على تصريحات رئيسة الوزراء تاكايتشي بشأن تايوان.

19

فريق خبراء بوزارة الصحة اليابانية يوافق على تصنيع وبيع منتجات طبية تستخدم خلايا iPS، وهو أمر غير مسبوق عالميًا. المنتجان المعتمدان يعالجان أمراض القلب وباركنسون على التوالي.

20

في خطاب السياسة العامة، رئيسة الوزراء تاكايتشي تتعهد بتطبيق «سياسة مالية مسؤولة واستباقية» وتعلن خطط تعليق ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية لمدة عامين.

22

في ختام أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوية، تصل حصيلة الميداليات اليابانية إلى رقم قياسي بلغ 24 ميدالية (5 ذهب، 7 فضة، 12 برونز)، متفوقة على 18 ميدالية في بكين 2022.

24

وزارة التجارة الصينية تعلن إضافة 20 شركة يابانية – بما في ذلك شركات تابعة لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة – إلى قائمة الشركات التي قد لا تتلقى صادرات مواد مزدوجة الاستخدام (مدنية وعسكرية) مثل المعادن الأرضية النادرة.

26

إحصاءات ديموغرافية أولية من وزارة الصحة اليابانية تظهر أن عدد الولادات في اليابان عام 2025 بلغ 705,809 ولادة، وهو رقم قياسي منخفض للعام العاشر على التوالي.

الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يمنح لاعب البيسبول الأسطوري أوه ساداهارو وسام «نجمة براقة» تقديرًا لمساهماته في العلاقات بين اليابان وتايوان.



أوه ساداهارو (ثانيًا من اليسار) والرئيس لاي تشينغ-ته (ثانيًا من اليمين) وآخرون يتخذون وضعية أوه ذات الساق الواحدة الشهيرة. (بإذن من مكتب الرئاسة التايواني؛ © جيجي برس)

27

شركة رابيدوس المدعومة حكوميًا تعلن جمع 167.6 مليار ين من الاستثمارات من 32 شركة خاصة بما في ذلك هوندا وكانون. استثمرت الحكومة أيضًا 100 مليار ين وهي أكبر مستثمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.