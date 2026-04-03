أهم أحداث شهر مارس 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تضمنت أبرز الأخبار في اليابان خلال مارس/آذار 2026 اجتماع رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير/شباط، وهي تطورات حظيت بمتابعة واسعة نظرًا لتداعياتها الإقليمية والدولية.

الصراع الإيراني يُثير حالة من عدم اليقين بشأن الطاقة

1

أفادت شركات الشحن اليابانية الثلاث الكبرى — نيبون يوسن، وميتسوي أو إس كي لاينز، وكاواساكي كيسن — بتعليق عملياتها في مضيق هرمز بعد أن أدت الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى بدء النزاع وإغلاق إيران للمضيق. ألغت الخطوط الجوية اليابانية جميع رحلاتها بين هانيدا والدوحة في قطر حتى 3 مارس.

2

العثور على مخطوطتين لقصتين قصيرتين مبكرتين غير منشورة لأويه كينزابورو، الفائز بجائزة نوبل في الأدب عام 1994، في منزل مالك المنزل السابق لأويه.

3

الحكومة اليابانية تطلب من بلدية أوغاساوارا إجراء مسح أدبي على جزيرة ميناميتوريشيما في المحيط الهادئ كجزء من عملية اختيار موقع التخلص النهائي من النفايات المشعة عالية النشاط الناتجة عن محطات الطاقة النووية. الجزيرة مملوكة للدولة ولا يوجد بها سكان خاصون.

4

محكمة طوكيو العليا تؤيد قرار محكمة طوكيو الابتدائية بحل كنيسة التوحيد. فقدت الكنيسة وضعها ككيان ديني في اليابان، وبدأت إجراءات تصفية أصولها.

5

شركة سبيس وان الناشئة في طوكيو تطلق صاروخها كايروس رقم 3 من موقع الإطلاق في كوشيموتو بمحافظة واكاياما، لكن الرحلة انتهت بالفشل.

6

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية توافق على شروط على تصنيع وبيع منتجين طبيين للطب التجديدي باستخدام خلايا iPS، وهو إنجاز عالمي أول من نوعه. المنتجان المعتمدان هما صفائح عضلة القلب ReHeart، وAmchepry لعلاج مرض باركنسون.

9

أسعار النفط ترتفع إلى 119 دولارًا للبرميل مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر نيكي بمقدار 2,892 نقطة في ثالث أكبر انخفاض يومي في تاريخه على الإطلاق.

10

الحكومة اليابانية تقر تعديل قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين لإنشاء نظام JESTA (نظام اليابان الإلكتروني لترخيص السفر) لفحص مسبق للزوار الدوليين قبل دخولهم اليابان. تهدف إلى إنشاء النظام خلال السنة المالية 2028.

11

إقامة فعاليات تذكارية في جميع أنحاء المناطق المتضررة من تسونامي بعد مرور 15 عامًا على زلزال شرق اليابان الكبير. لا يزال حوالي 23,000 شخص مشردين داخل أو خارج محافظة فوكوشيما بسبب حادث محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية.

12

شركة هوندا تعلن عن خسائر متوقعة تصل إلى 690 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار، في أول خسارة سنوية كاملة لها منذ طرح أسهمها للجمهور. انكمش سوق السيارات الكهربائية بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السياسات التي تشجع على السيارات الكهربائية التي أدخلتها إدارة سلفه جو بايدن، وخفف كثيرًا من اللوائح البيئية. واجهت هوندا الحاجة إلى تغيير استراتيجيتها، لذا ألغت تطوير ثلاث سيارات كهربائية مخطط لها.

14

الرئيس ترامب يدعو اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفرنسا وبريطانيا لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز. في 17 مارس/ آذار، تراجع عن ذلك قائلًا: «لا نحتاج إلى أي مساعدة».

اليابان تخسر في بطولة البيسبول الحالية، أمام فنزويلا في ميامي في ربع نهائي بطولة 2026. هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها اليابان في الوصول إلى مرحلة نصف النهائي.

اليابان تحصل على أربع ميداليات (ثلاث فضيات وبرونزية واحدة) في نهاية دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو كورتينا. هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها في الفوز بميدالية ذهبية منذ دورة 2002 في سولت ليك سيتي.



الفائزون اليابانيون بالميداليات البارالمبية: موراكا موموكا، ميداليتان فضيتان في التزلج الألبي (© رويترز)؛ أوغوري دايتشي، ميدالية فضية في التزلج على الجليد (© الاتحاد الدولي للتزلج عبر رويترز كونكت)؛ وسوزوكي تاكيشي، ميدالية برونزية في التزلج الألبي (© رويترز).

18

فريق بحثي دولي يشمل معهد ياماشينا لعلم الطيور، يعلن عن اكتشاف نوع جديد من الطيور في جزر توكارا بمحافظة كاغوشيما، أطلق عليه اسم طائر الورقة التوكارا (Tokara leaf warbler). Phylloscopus tokaraensis هو أول نوع طائر في اليابان يحصل على اسم علمي منذ سكة أوكيناوا في عام 1981.



نقشارة أوراق توكارا تعيش في ناكانوشيما في جزر توكارا. (الصورة التقطها سايتو تاكيما في 10 يونيو/ حزيران2017؛ © معهد ياماشينا لعلم الطيور)

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تعلن أن أسعار البنزين، اعتبارًا من 16 مارس، ارتفعت بمقدار 29.0 ين مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى متوسط قياسي قدره 190.80 ين للتر.

وفاة هيروناكا هيسوكي عن عمر يناهز 94 عامًا. الأستاذ الفخري في جامعة كيوتو فاز بميدالية فيلدز المرموقة عام 1970.

19

اليابان تنضم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا في التعبير عن «استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن» عبر مضيق هرمز. دعت إيران إلى وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، ووقف فوري لعرقلة الشحن التجاري.

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي مع الرئيس ترامب في واشنطن. دعا ترامب اليابان إلى المساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. شرحت تاكايتشي القيود القانونية على ما يمكن فعله، وطلبت تفهمه. اتفق الجانبان على جولة ثانية من الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، بما في ذلك بناء محطات نووية صغيرة.

20

سون ماسايوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك يعلن عن خطط لبناء مركز بيانات ذكاء اصطناعي كبير في أوهايو. يبلغ الاستثمار الأولي، بما في ذلك الأموال الخارجية، 500 مليار دولار (80 تريليون ين).



سون ماسايوشي، رئيس شركة سوفت بنك، في الوسط، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في الوسط إلى اليسار، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في الوسط إلى اليمين، في حفل وضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة بالغاز في أوهايو. (© جيجي برس)

21

كيريشيما يفوز بلقب بطولة السومو الثالث له في بطولة الربيع في أوساكا. ساعده ذلك على استعادة مركزه كـ«أوزيكي».



كيريشيما، في الوسط، رافعاً ذراعيه خلال موكب النصر في أوساكا في 22 مارس 2026. (© جيجي برس))

24

تويوتا تنجح في إكمال عرض الشراء لشركة تويوتا إندستريز، الشركة المؤسسة للمجموعة. بلغت تكلفة الاستحواذ إجمالي 5.9 تريليون ين، مما يجعله أكبر اندماج أو استحواذ بين الشركات اليابانية حتى الآن. سيتم شطب تويوتا إندستريز من التداول.

25

يونيكلو تدخل في شراكة مع فريق لوس أنجلوس دودجرز، بموجبها سيصبح الملعب الرئيسي للفريق يُعرف رسميًا باسم يونيكلو فيلد في دودجر ستاديوم.



ياناي تاداشي، الثالث من اليسار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاست ريتيلينغ، الشركة الأم لشركة يونيكلو، يلتقط صورة تذكارية مع ديف روبرتس، مدير فريق لوس أنجلوس دودجرز، الرابع من اليسار، وآخرين في لوس أنجلوس في 25 مارس 2026. (© جيجي برس))

26

الحكومة اليابانية تبدأ في ضخ احتياطيات النفط الحكومية، في أول إطلاق من هذا النوع منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022. سيتم إطلاق حوالي 8.5 مليون كيلولتر على مراحل، وهو ما يعادل 30 يومًا من الاستهلاك.

27

شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية روهم، وتوشيبا، وميتسوبيشي إلكتريك يتفقون على بدء مناقشات حول دمج أعمالها في صناعة رقائق الطاقة للسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.

ساكاموتو كاوري تفوز بميدالية الذهب في فردي السيدات في بطولة العالم للتزلج على الجليد في براغ، في آخر مشاركة لها قبل الاعتزال. بلغ مجموع نقاطها 238.28، وهو رقم قياسي شخصي جديد، مما ضمن لها اللقب العالمي الرابع.



ساكاموتو كاوري تُظهر فرحتها بعد إكمال برنامجها الحر في بطولة العالم للتزلج الفني في براغ في 27 مارس 2026. (© يوان تيان عبر رويترز كونكت)

30

البرلمان الياباني يقر ميزانية مؤقتة بعد أن تخلّت الحكومة عن مساعيها لإقرار مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2026 قبل نهاية السنة المالية. وهذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها ميزانية مؤقتة منذ عام 2015.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة في واشنطن. © رويترز)