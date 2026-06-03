أهم أحداث شهر مايو 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تضمنت أبرز الأخبار في اليابان خلال مايو/أيار 2026 إعلان عدد من كبرى شركات تصنيع الأغذية عن خطط لاستخدام عبوات مبسطة بالأبيض والأسود لبعض المنتجات، في ظل المخاوف المرتبطة بنقص مادة النافثا، وهي مادة أساسية في الصناعات البتروكيميائية، ما سلط الضوء على اتساع تأثير اضطرابات الإمدادات إلى قطاعات الحياة اليومية.

تويوتا تصل إلى 50 تريليون ين

1

لاعب التنس الياباني نيشيكوري كي يعلن اعتزاله المنافسات في نهاية الموسم الحالي. وقد وصل في عام 2014 إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وحقق أعلى تصنيف فردي في مسيرته وهو المركز الرابع عالميًا.

2

إينوي نائوي ينتصر على ناكاتاني جونتو بنتيجة 3-0 في طوكيو، محافظًا على لقبه العالمي المطلق في وزن الديك.

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تعلن خلال خطاب في هانوي بفيتنام عزمها تعزيز رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة من خلال تعزيز التعاون الأمني وتقوية سلاسل التوريد ووضع قواعد مشتركة للحفاظ على النظام الاقتصادي.

التقَت في 4 مايو برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في كانبيرا، وأصدر الزعيمان بيانًا مشتركًا يتعهدان فيه بتعزيز سلاسل التوريد للطاقة والمعادن الحيوية.

6

طالب ثانوي يلقى مصرعه وإصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث تصادم في كورياما بمحافظة فوكوشيما. وقد تم اعتقال سائق حافلة صغيرة كانت تقل طلاب ثانوية من محافظة نييغاتا بشبهة القيادة بإهمال مما تسبب في الحادث.

8

تويوتا تصبح أول شركة يابانية تتجاوز مبيعاتها 50 تريليون ين في السنة المالية 2025.

وزارة المالية تكشف عن ارتفاع الدين العام الياباني إلى 1,343.8 تريليون ين بنهاية مارس/ آذار 2026، بزيادة 1.7 تريليون ين عن نهاية عام 2025.

وفاة الكاتب الروائي الرعب سوزوكي كوجي، المعروف بأعمال مثل «رينغ» و«سبيرال»، في طوكيو عن عمر يناهز 68 عامًا.

12

شركة كالبي للوجبات الخفيفة تعلن استخدام تغليف أحادي اللون لبعض منتجاتها بسبب نقص النافثا اللازم لصناعة الحبر نتيجة حرب إيران. كما أعلنت شركة كاغومي في 14 مايو/ أيار تبسيط تغليف صلصة الكاتشب الخاصة بها مع انتشار آثار النقص.

13

المتزلجة على الجليد ساكاموتو كاوري، التي فازت بميدالية فضية في أولمبياد ميلانو كورتينا، تعلن اعتزالها وخبر زواجها مؤخرًا.



ساكاموتو كاوري تحمل باقة ورد في مؤتمر صحفي في كوبي يوم 13 مايو/ أيار 2026. (© جيجي برس)

14

هوندا تعلن عن أول خسارة صافية موحدة لها منذ إدراجها في البورصة عام 1957، بخسارة قدرها 423.9 مليار ين في السنة المالية 2025. وقد أثر إلغاء تطوير ثلاثة نماذج سيارات كهربائية بقيمة 1.6 تريليون ين سلبًا على النتائج.

مصرع امرأة وإصابة ابنها في عملية اقتحام منزل في كامينوكاوا بمحافظة توتشيغي. يُعتقد أن الجريمة نظمتها مجموعة توكوريو. اعتُقل لاحقًا أربعة طلاب ثانويين وامرأة في العشرينيات من عمرها، بينما يُعتقد أن المنظم الرئيسي قد فر خارج البلاد.

15

الاتحاد الياباني لكرة القدم يكشف عن قائمة الـ 26 لاعبًا في المنتخب الياباني لكرة القدم الرجال المشارك في كأس العالم 2026 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. سيغيب لاعب الوسط ميتوما كاورو بسبب الإصابة، بينما سيشارك المدافع ناغاتومو يوتو في كأس العالم الخامسة على التوالي.



أعضاء المنتخب الياباني يلتقطون صورة خلال تدريب في تشيبا يوم 25 مايو 2026. من اليسار: أوساكو كيسوكي، سيكو آيومو، ناغاتومو يوتو، سانُو كايشو، دوان ريتسو، وأويدا أياسي. (© جيجي برس)

18

وفاة سوزوكي توشيفومي، مؤسس متاجر التجزئة اليابانية مع سيفن-إيليفن وأصبح رئيس سيفن-إيليفن اليابان، عن عمر يناهز 93 عامًا. افتتحت الشركة أول متجر لها في اليابان عام 1974.



سوزوكي توشيفومي في أبريل/ نيسان 2018. (© جيجي برس)

19

رئيسة الوزراء تاكايتشي تلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في أندونغ بكوريا الجنوبية. اتفق الجانبان على التعاون في مجال أمن الطاقة وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

21

بدء التحول الرقمي الكامل لنظام المحاكم المدنية في جميع أنحاء اليابان. أصبح من الممكن الآن تقديم الدعاوى القضائية ومشاهدة سجلات المحاكم وتلقي الأحكام عبر الإنترنت.

23

حصول أوكاموتو تاو وفيرجيني إيفيرا على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن أدوارهما في فيلم «فجأة»، من إخراج هاماغوتشي ريوسوكي. أصبحت أوكاموتو أول ممثلة يابانية تفوز بهذه الجائزة.



الفائزتان بجائزة أفضل ممثلة فيرجيني إيفيرا (يسارًا) وأوكاموتو تاو في كان يوم 23 مايو 2026. (© أ ف ب / جيجي برس)

25

مؤشر نيكي يتجاوز حاجز الـ 65 ألف نقطة لأول مرة بسبب التوقعات بانتهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

26

مدير فريق يوميوري جاينتس آبي شينوسوكي يعلن استقالته عقب اعتقاله بشبهة الاعتداء على ابنته الكبرى في اليوم السابق.

27

إقرار مشروع قانون لإنشاء مجلس استخبارات وطني مركزي في مجلس الشيوخ. سيقوم المجلس بالتحقيق وتحليل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والإرهاب وأنشطة التجسس الأجنبي.

28

رئيسة الوزراء تاكايتشي تلتقي بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الذي كان ضيف دولة في اليابان بمناسبة مرور 70 عامًا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. اتفق الزعيمان على رفع علاقة البلدين إلى شراكة استراتيجية شاملة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: تغليف مبسط لمنتجات كاغومي وكالبي بسبب نقص النافثا. © جيجي برس)