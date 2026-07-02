أهم أحداث شهر يونيو 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تضمنت أبرز الأخبار في اليابان خلال يونيو/ حزيران 2026 متابعة مشاركة منتخب اليابان لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب الارتفاع التاريخي لمؤشر نيكي 225 الذي تجاوز حاجز 70 ألف نقطة للمرة الأولى.

1

ارتفاع أسهم سوفت بنك بشكل حاد في بورصة طوكيو، وتتجاوز الشركة العملاقة للتكنولوجيا والاتصالات تويوتا لتصبح أكبر شركة عامة في اليابان برأسمال سوقي يتجاوز 48 تريليون ين.

2

شركة طوكيو إلكتريك باور تبدأ إزالة الوقود النووي من حوض التخزين للمفاعل رقم 2 في محطة فوكوشيما دايئيتشي النووية.

وفاة بطل الملاكمة السابق في وزن الخفيف غاتس إيشيماتسو، المعروف أيضًا كشخصية تلفزيونية، عن عمر يناهز 76 عامًا.



غاتس إيشيماتسو يحتفل بفوزه على رودولفو غونزاليس من المكسيك في الجولة الثامنة من مباراة في طوكيو ليصبح بطل العالم لوزن الخفيف في 11 أبريل 1974. (© جيجي برس)

3

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن عدد الولادات في اليابان عام 2025 بلغ 671,236 مولودًا، بانخفاض 14,937 مولودًا (2.2%) عن العام السابق، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا منخفضًا.

5

البرلمان الياباني يقر ميزانية تكميلية بقيمة 3.1 تريليون ين لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الاضطراب في الشرق الأوسط. تشمل 2.5 تريليون ين مخصصة لاستمرار دعم البنزين.

شركتا يامادا وإيديون للتجزئة الإلكترونية تتفقان على دمج عملياتهما، مما يشكل مجموعة بمبيعات سنوية مجتمعة تبلغ 2.5 تريليون ين.

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تخطط لاستبدال مفاعلين نوويين إلى خمسة مفاعلات مُقرر إيقافها. تهدف إلى ذلك بحلول الأربعينيات، لكن مع ارتفاع تكاليف البناء، من غير الواضح ما إذا كانت الخطط ستسير كما هو مخطط.

6

المجلس الدولي للمعالم والمواقع يوصي بتسجيل مواقع أسوكا-فوجيوارا في اليابان كتراث ثقافي عالمي لليونسكو. يتكون الاقتراح من 19 موقعًا في محافظة نارا، بما في ذلك أطلال القصور الإمبراطورية.

أودا توكيتو يفوز بلقبه الرابع على التوالي في فردي الكراسي المتحركة في بطولة فرنسا المفتوحة، محققًا إنجاز كونيدا شينغو.



أودا توكيتو مع كأس فرنسا المفتوحة في باريس يوم 6 يونيو/ حزيران 2026. (© كيودو نيوز)

8

وفاة كونو يوهي، الذي اشتهر ببيان كونو عام 1993 الذي أعرب عن الندم بشأن قضية نساء المتعة، عن عمر يناهز 89 عامًا. كان من أبرز الدعاة للسلام داخل حزب الليبرالي الديمقراطي، وكان أمين مجلس الوزراء عند إصدار البيان. شغل لاحقًا منصب رئيس الحزب بينما كان في المعارضة، كما شغل منصب رئيس مجلس النواب.



كونو يوهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. (© جيجي برس)

12

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تطلق بنجاح صاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما. جاء ذلك بعد ستة أشهر من فشل إطلاق في ديسمبر 2025، ويعمل أيضًا كاختبار لاستخدام صاروخ منخفض التكلفة بدون محركات دفع صلبة.

13

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يغادران في زيارة رسمية إلى هولندا وبلجيكا، حيث يبقيان حتى 26 يونيو/ حزيران، في أول رحلة تشمل دولًا متعددة منذ اعتلاء ناروهيتو العرش.



الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو مع الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا يشاهدان مباراة كأس العالم بين بلديهما في أبيلدورن يوم 14 يونيو/ حزيران 2026. (بإذن من البلاط الملكي الهولندي)

15

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تشارك في قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا لأول مرة. اقترحت إطارًا لتخزين المعادن الحيوية بشكل مشترك.

16

بنك اليابان يرفع معدل الفائدة قصير الأجل إلى 1.0%، أعلى مستوى منذ 31 عامًا، كإجراء مضاد لمخاطر التضخم.

17

في القضية المتعلقة بقارب سياحي غرق عام 2022 قبالة سواحل شيريتوكو في هوكايدو -مما أسفر عن وفاة أو فقدان 26 شخصاً- حُكم على كاتسورادا سييتشي، رئيس الشركة المشغلة للقارب، بالسجن لمدة خمس سنوات.

18

مؤشر نيكي يغلق عند 71,053 نقطة، متجاوزًا حاجز 70,000 لأول مرة، مع تحسن معنويات المستثمرين عقب توقيع مذكرة تفاهم تنهي الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران. جاء هذا الإنجاز الجديد بعد أقل من شهرين من تجاوز المؤشر حاجز 60,000.

20

وفاة المغني والممثل ميوا أكيهيرو عن عمر يناهز 91 عامًا. أعلن مثليته الجنسية في العشرينيات من عمره، وحقق نجاحًا هائلاً بأغنية «يويتوماكي نو أوتا»، وأصبح نجمًا كبيرًا. ولد في ناغاساكي، وكان يعيش هناك وقت قصف القنبلة الذرية، وكتب لاحقًا العديد من الأغاني المعادية للحرب.



ميوا أكيهيرو في أبريل/ نيسان 1986. (© جيجي برس)

22

قضت محكمة مقاطعة أساهيكاوا في هوكايدو بسجن أوتشيدا ريكو (23 عاماً) لمدة 27 عاماً، لإدانتها بقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً عبر إجبارها على القفز من جسر في المدينة في شهر أبريل/ نيسان 2024.

23

المحكمة العليا تقر بالإجماع حكم محكمة طوكيو العليا الذي يأمر بحل كنيسة التوحيد.

24

كبير أمناء مجلس الوزراء، كيهارا مينورو يعلن في مؤتمر صحفي أن السلطات الصينية احتجزت مواطنين يابانيين اثنين في مدينة داليان، للاشتباه في تورطهما في تهريب بضائع محظورة.

25

تؤهل اليابان إلى دور الـ32 باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 بتعادل 1-1 مع السويد. جاء ذلك بعد تعادل 2-2 مع هولندا وفوز 4-0 على تونس.

29

خسارة اليابان أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في دور الـ32 لكأس العالم، رغم تقدمها 1-0 في الشوط الأول.



المدرب مورياسو هاجيمي يعبر عن الشكر للمشجعين بعد الهزيمة أمام البرازيل في هيوستن يوم 29 يونيو/ حزيران 2026. (© جيجي برس)

30

انخفاض الين إلى 162 ين مقابل الدولار، أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 1986.

الحكومة اليابانية تقر مشروع قانون يتضمن اقتراحين لضمان استمرارية العائلة الإمبراطورية. وهما السماح للعضوات الإناث بالاحتفاظ بوضعهن الإمبراطوري بعد الزواج، وتبني أحفاد ذكور في الخط الذكوري إلى العائلة الإمبراطورية (من فروع أُزيلت خلال إصلاحات ما بعد الحرب). سيكون أبناء الأحفاد المتبنين مؤهلين لخلافة العرش.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: لوحة إلكترونية للبورصة تظهر إغلاق مؤشر نيكي فوق علامة 70,000 نقطة لأول مرة. © جيجي برس)