أهم أحداث شهر يوليو 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شهدت اليابان خلال يوليو/تموز 2026 سلسلة من الأحداث البارزة، تصدرها الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة كوماموتو، إلى جانب إقرار تعديل غير مسبوق لقانون البلاط الإمبراطوري، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التي شهدها النظام الإمبراطوري الياباني في العقود الأخيرة.

1

هيئة تنظيم الطاقة النووية تعلن أن شركة تشوبو للكهرباء استمرت في تزوير البيانات بعد بدء التحقيق في مشكلات محطة هاماوكا للطاقة النووية.

2

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دلهي، وتتعهد بأن اليابان ستستثمر تريليوني ين في الهند.



رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي (يسارًا) مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل اجتماعهما في 2 يوليو 2026. (© سجاد حسين / أ ف ب)

5

المسبار هايابوسا 2 التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية ينجح في الاقتراب من كويكب توريفوني، والتقاط صور لشكله وسطحه. تساهم هذه المعلومات أيضًا في التحقيقات حول إمكانية انحراف الكويكبات التي قد تصطدم بالأرض.

6

الصين تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة في المحيط الهادئ، مما زاد التوترات مع اليابان.

شركة زنتوشين لمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان تقدم طلب إفلاس في محكمة أوساكا المحلية.

7

محافظ شيزوؤكا سوزوكي ياسوتومو يوافق على بناء القسم الخاص بخط شينكانسن ماغليف تشوؤ المركزي داخل المحافظة. أنهى ذلك الجمود الذي بدأ عام 2017 عندما منع المحافظ السابق كاواكاتسو هييتا البناء لأسباب بيئية.

أوتاني شوهي لاعب لوس أنجلوس دودجرز يصبح أول لاعب ياباني يصل إلى 300 ضربة في مسيرته في دوري البيسبول الرئيسي. وهو خامس أسرع لاعب في MLB يحقق هذا الإنجاز.

9

الضربات الأمريكية الإضافية على إيران تؤدي إلى ارتفاع حاد في عقود النفط الخام الآجلة، مما زاد مخاوف التضخم في اليابان، وأثار عمليات بيع في السندات الحكومية أدت إلى وصول عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 2.900% في وقت ما.

10

إقرار تعديل على قانون حماية المعلومات الشخصية، يخفف القيود على التعامل مع السجلات الطبية وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة لتحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي.

11

لاعبة تنس الكراسي المتحركة كامييجي يوي تفوز ببطولة ويمبلدون للسيدات الفردي، محققةً المسيرة الذهبية الكاملة بفوزها بجميع البطولات الأربع الكبرى والبارالمبياد.



كامييجي يوي بعد فوزها بأول بطولة ويمبلدون للسيدات الفردي في 11 يوليو/ تموز 2026. (© رويترز / ماركو دجوريكا)

وفاة تونيغاوا سوسومو، أول ياباني يفوز بجائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عام 1987، عن عمر يناهز 86 عامًا. حصل على الجائزة عن «اكتشافه المبدأ الجيني لتوليد تنوع الأجسام المضادة».



تونيغاوا سوسومو (يسارًا) يصافح رئيس الوزراء تاكيشيتا نوبورو في مارس/ آذار 1988. (© جيجي برس)

13

البرلمان الياباني يقر تشريعًا لإنشاء وكالة جديدة لإدارة الكوارث لتنسيق الاستعداد والاستجابة للكوارث. تخطط الحكومة لإطلاق الوكالة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

أعلنت شركة نيتشيريه للأغذية المجمدة عن اضطرابات في توزيع منتجاتها بسبب أعطال في النظام ناتجة عن هجوم إلكتروني. استؤنفت العمليات جزئيًا في 17 يوليو/ تموز.

15

كوساغاوا تشيتو تفوز بجائزة أكوتاغاوا عن رواية «زونبي كايتشوفو» (جامع الزومبي)، وفازت أساكورا كاسومي بجائزة ناوكي عن «كينغواي» (المستبعدون).

17

إقرار تعديل على قانون البلاط الإمبراطوري في البرلمان، يسمح للمرأة في العائلة بالاحتفاظ بوضعها الإمبراطوري بعد الزواج، ويجعل من الممكن تبني أحفاد ذكور في الخط الذكوري من الفروع التي أُزيلت من العائلة في إصلاحات ما بعد الحرب. يصبح أبناء هؤلاء المتبنين مؤهلين لخلافة الإمبراطور.

إقرار مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على إتلاف أو تدنيس العلم الوطني في البرلمان.

إقرار تعديل على قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، يمنع النيابة العامة من حيث المبدأ من استئناف قرارات منح إعادة المحاكمة.

21

اليابان تسجل درجات حرارة بلغت 40.3 درجة مئوية في تاجيمي بمحافظة غيفو، و40.1 في تويوتا بمحافظة آيتشي، و40.0 في غوجو بمحافظة غيفو، مسجلةً أول «كوكوشوبي» رسمي منذ أن اعتمدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المصطلح رسميًا لوصف «أيام الحر الشديد» عندما تصل درجة الحرارة القصوى إلى 40 درجة أو أعلى.

23

الاتحاد الياباني لكرة القدم يعلن أن أويوا غو سيكون المدرب القادم للمنتخب الوطني للرجال، خلفًا لمورياسو هاجيمي في مارس/ آذار 2027.

وفاة الكاتب الشهير هيغاشينو كيغو، الذي فاز بجائزة ناوكي عن رواية «تفاني المشتبه به إكس»، بسبب السرطان عن عمر يناهز 68 عامًا.



كييغو هيغاشينو في يناير/كانون الثاني 2006. (جيجي برس)

24

الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك رسوم بنسبة 12.5% على اليابان.

26

اليونسكو تقرر تسجيل العواصم القديمة أسوكا وفوجيوارا كموقع تراث عالمي. يرفع تسجيل موقع محافظة نارا إجمالي مواقع اليابان إلى 27.

المصارع الأوكراني أونيشيكي يفوز ببطولة ناغويا الكبرى للسومو، محققًا فوزه الثالث الإجمالي. سيتم ترقيته نتيجة لذلك من رتبة سيكيواكي إلى أوزيكي في البطولة التالية.



أونيشيكي يحمل كأس الإمبراطور بعد فوزه ببطولة ناغويا الكبرى للسومو. (© جيجي برس)

28

زلزال كبير تسبب في هزات عنيفة بلغت شدتها القصوى 7 على مقياس الشدة الزلزالية الياباني في بلديتي أوكي وهيكاوا بمحافظة كوماموتو. شملت الأضرار الكبيرة انفجارًا في مول أيون في كاشيما وانهيار مدخنة في مصنع نيبون بيبر إندستريز في ياتسوشيرو.

30

رئيسة الوزراء تاكايتشي تعلن عن خطط لخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين بدءًا من أبريل/ نيسان 2027. يُقصد بالمساعدات النقدية تغطية النسبة المتبقية 1% للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف جعل الضريبة صفرًا فعليًا. سيكون هذا أول تخفيض في ضريبة الاستهلاك منذ إدخالها عام 1989.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مدخنة منهارة في مصنع نيبون بيبر إندستريز في ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو. © جيجي برس)