أهم أحداث شهر أغسطس 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شهدت اليابان في أغسطس/آب 2026 عددًا من الأحداث البارزة، في مقدمتها الأمطار الغزيرة القياسية التي ضربت محافظة تشيبا وأدت إلى فيضانات وسقوط ضحايا، إلى جانب وفاة الفنانة الشهيرة كوساما يايوي عن عمر 97 عامًا.

قواعد جديدة للإقامة للأجانب

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لاعبة الغولف كواكي شيو تفوز في مباراة فاصلة مفاجئة لتظفر ببطولة السيدات المفتوحة، أول لقب رئيسي لها. وهي سابع يابانية تفوز ببطولة كبرى في رابطة لاعبات الغولف المحترفات.



كواكي شيو تحتفل بعد الفوز بلقب بطولة السيدات المفتوحة في نادي رويال ليثام آند سانت آنز للغولف في بريطانيا. (© أ ف ب / جيجي برس)

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وزيرة المالية كاتاياما ساتسوكي تعلن أن الوزارة أجرت تدخلاً في العملة بالاشتراك مع وزارة الخزانة الأمريكية في 31 يوليو، مسجلةً أول تدخل مشترك بين البلدين منذ عام 1998.

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وكالة خدمات الهجرة تنشر مشروع مراجعة لمبادئها التوجيهية بشأن الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب، والتي تتطلب من المتقدمين الآن دخلًا يتجاوز متوسط دخل الأسر اليابانية، ومبلغ تقاعد مقدر يعادل 30 عامًا من الاشتراك في برنامج المعاش العام.

لاعبة التزلج السريع تاكاغي ميو تحصل على جائزة شرف الشعب. قبل تقاعدها في وقت سابق من هذا العام، فازت بـ10 ميداليات أولمبية، وهو أعلى إجمالي لأي رياضية يابانية أنثى.



تاكاغي ميو تتلقى جائزة شرف الشعب من رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. (© أ ف ب / جيجي برس)

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الحكومة توافق على خطة لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء من معدلها الحالي البالغ 8% إلى 1% لمدة عامين بدءًا من أبريل 2027.

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هيروشيما تحيي ذكرى مرور 81 عامًا على القصف الذري للمدينة بحفل حذر فيه العمدة ماتسوي كازومي من تحول دولي بعيدًا عن نزع السلاح النووي.

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الحكومة اليابانية تصنف الزلزال الذي ضرب كوماموتو في يوليو كارثة بالغة الشدة، مما يوسع الإعانات الحكومية لاستعادة الزراعة والبنية التحتية المحلية.

انطلاق الدوري الياباني لكرة القدم بعد إعادة ترتيب جدولها ليتوافق مع جداول الدوريات الأوروبية الكبرى. سيستمر الموسم حتى 6 يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وفاة الممثلة كيشي كيكو، المعروفة بظهورها في أفلام مثل «ما اسمك؟» و«كوايدان»، عن عمر يناهز 93 عامًا.



كيشي كيكو في أبريل/ نيسان 1990. (© جيجي برس)

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وفاة رئيس تويوتا السابق ورئيس كيدانرين أوكودا هيروشي عن عمر يناهز 93 عامًا. تحت قيادته، أطلقت تويوتا بريوس، أول سيارة هجينة في العالم.



أوكودا هيروشي. (© جيجي برس)

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إحياء ذكرى مرور 81 عامًا على القصف الذري لناغاساكي، صرح العمدة سوزوكي شيرو بأن الأسلحة النووية «شر مطلق».

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اليابان تطلق بنجاح الرحلة التاسعة لصاروخها إتش 3. وهي أول إتش 3 تحمل قمرًا صناعيًا وظيفيًا منذ فشل الإطلاق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور جزيرة يإتوروفو في الأراضي الشمالية، وهي جزر خاضعة للسيطرة الروسية تطالب بها اليابان أيضًا. احتجت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي قائلة إن «الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية».

الأمطار الغزيرة في محافظة تشيبا تدعو إلى إصدار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا طارئًا. حاصرت الأمطار الغزيرة أشخاصًا في مركبات على طرق مغمورة، وسقط 13 قتيلًا.

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وفاة الفنانة الطليعية كوساما يايوي في طوكيو بسبب فشل أعضاء متعددة عن عمر يناهز 97 عامًا. كانت مشهورة دوليًا بصورها المنقطة ومنحوتات اليقطين، وحصلت على وسام الثقافة.



كوساما يايوي في سبتمبر/ أيلول 2013. (© جيجي برس)

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اليابان تحتفل بمرور 81 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية بحفل في وسط طوكيو. بينما أعرب الإمبراطور ناروهيتو عن «ندم عميق» على الحرب، لم تستخدم رئيسة الوزراء تاكايتشي كلمة «ندم» (هانسي) في خطابها.

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ممثلون في مؤتمر دولي يتفقون على رفع حصة الصيد لسمك التونة الزرقاء الكبيرة التي تزن 30 كيلوغرامًا أو أكثر بنسبة 25% بدءًا من عام 2027، استنادًا إلى اقتراح ياباني. قد يؤدي هذا التحرك إلى انخفاض الأسعار، بما في ذلك تأثير الواردات.

الحكومة الأمريكية تعلن عن عقوبات ضد رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. ردت المحكمة قائلة إن هذا الإجراء يضع النظام القانوني الدولي نفسه في خطر.

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مقتل أربعة عمال بعد اصطدامهم بقطار سريع على خط نيكو التابع لسكك حديد توبو في محطة شين-كانوما في كانوما بمحافظة توتشيغي. قال سائق القطار إنه تلقى إشارة من مراقب بأنه يمكن المضي قدمًا بينما كان العمال يرشون مبيدات الأعشاب على المسارات.

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وزارة العدل تعلن إعدام تاكامي سوناو بسبب هجوم حريق متعمد عام 2009 في صالة باشينكو في أوساكا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وهو أول إعدام منذ 27 يونيو 2025، وأول إعدام تحت حكومة تاكايتشي.

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إعلان ميورا ريكو وكي هارا ريويتشي، اللذان فازا بالميدالية الذهبية معًا في التزلج على الجليد للزوجين في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 عن خطوبتهما.

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الحكومة تعلن عن رسومًا جديدة لإجراءات وضع الإقامة للأجانب. اعتبارًا من 1 أكتوبر، سيرتفع تكلفة تجديد أو تغيير وضع الإقامة من مبلغ موحد قدره 6,000 ين إلى ما بين 10,000 و75,000 ين، حسب المدة الممنوحة، بينما سترتفع رسوم الحصول على وضع الإقامة الدائمة من 10,000 ين إلى 200,000 ين.

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وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تصدر تحذيرات أمطار طارئة لبلديات في محافظتي توياما وإيشيكاوا. أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار وغمر المناطق السكنية. في 30 أغسطس/ آب، أصدرت الوكالة تحذيرات لبلديات في محافظة فوكوي أيضًا.



معدات بناء غمرت جزئيًا بعد أمطار غزيرة في هيمي بمحافظة توياما في 27 أغسطس/ آب 2026. (© جيجي برس)

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ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، مع انخفاض الأسعار، ليصل إلى 2.950% في وقت ما، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1996.

قادة تحالف الإصلاح الوسطي والحزب الديمقراطي الدستوري الياباني وكومييتو يعلنون نهاية خطط دمج الأحزاب. تشكل تحالف الإصلاح الوسطي أصلًا لتوحيد الحزبين الأخيرين، مع انضمام أعضاء مجلس النواب إلى هذه المجموعة الجديدة. ومع ذلك، لن يتبع أعضاء مجلس الشيوخ والأعضاء المحليون، وسيعود أعضاء مجلس النواب إلى أحزابهم الأصلية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سيارة في موقف سيارات متجر مريح مغمور في أواميشيراتو بمحافظة تشيبا في 14 أغسطس/ آب 2026. © كيودو إيميدجز)