60 % من الشركات اليابانية تدعم إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف

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جل ينظر إلى هاتفه المحمول بجوار الحلقات الأولمبية أمام متحف الألعاب الأولمبية اليابانية في طوكيو، اليابان، 4 مارس/ آذار 2020. رويترز / ستويان نينوف.

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع شمل 100 شركة يوم الخميس أن نحو 60% من الشركات اليابانية تقول إن أولمبياد طوكيو يجب أن تقام هذا الصيف، على عكس استطلاعات أظهرت معارضة قوية للألعاب بين عامة الناس بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا.

أظهر الاستطلاع، الذي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، أن 48 شركة تقول إن الألعاب يجب أن تقام على نطاق أصغر، بينما تريد 13 شركة المضي قدمًا بالقرب من الخطط الأصلية.

قالت الشركات إن إقامة الألعاب الأولمبية ستساعد الاقتصاد على التعافي، وستكون جيدة للرياضيين حتى لو لم يكن هناك متفرجون، حسبما ذكرتهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

قالت 3 شركات فقط إنه يجب إلغاء الألعاب، ولم تعط 36 شركات إجابة، مستشهدة بأسباب مثل أنه يجب مراقبة وضع فيروس كورونا بعناية.

أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة أن حوالي 80٪ من الناس في اليابان يريدون إلغاء الألعاب أو تأجيلها مرة أخرى بسبب مخاوف من أن يؤدي تدفق الرياضيين إلى تفاقم الوباء.

على الرغم من أن معظم اليابان تخضع لحالة الطوارئ بسبب الزيادة الحادة في إصابات كورونا، فقد تعهد المنظمون والحكومة بالمضي قدمًا في الاستعدادات للألعاب، التي ستقام في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب.

ولم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ما إذا كانت أي من الشركات التي شملها الاستطلاع من رعاة الأولمبياد أم لا.

وقال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الشهر الماضي إن جميع الرعاة المحليين البالغ عددهم 68 وافقوا من حيث المبدأ على تمديد عقودهم للألعاب، التي كان من المقرر عقدها في 2020 ولكن تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء.

(من إعداد كريس غالاغر. تحرير غيري دويل)