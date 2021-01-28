إنتاج 90 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان



قارورة وحقنة أمام شعار شركة أسترازينيكا المعروض في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 11 يناير/ كانون الثاني 2021. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration.

طوكيو (رويترز) - قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس إن شركة أسترازينيكا ستنتج أكثر من 90 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في اليابان، مع تزايد المخاوف بشأن ما إذا كانت البلاد ستحصل على جرعات كافية لبدء حملة التلقيح المؤجلة.

وصرح وزير شؤون مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو للصحفيين بأن الشركة البريطانية أكدت لوزارة الصحة اليابانية أنها ستنتج الجزء الأكبر من اللقاحات داخل الدولة الآسيوية.

قال كاتو”نعتقد أنه من المهم جدًا أن نكون قادرين على إنتاج اللقاحات محليًا“.

تخطط اليابان لبدء حملة التلقيح في أواخر فبراير/ شباط، مع لقاحات شركة فايزر للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس. تتتبع الدولة معظم الاقتصادات الرئيسية في بدء التلقيح بسبب اعتمادها على الشركات المصنعة في الخارج وشرط أن تمر اللقاحات من خلال التجارب المحلية.

رتبت اليابان لشراء 120 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. ذكرت صحيفة نيكي أمس أن 90 مليون جرعة ستُصنع في اليابان بينما سيتم استيراد الباقي.

بدأت أسترازينيكا التجارب اليابانية للقاح، المعروف باسم AZD1222، في الصيف الماضي، ودخلت في شراكة مع Daiichi Sankyo Co و JCR Pharmaceuticals Co وشركاء محليين آخرين لصنع وتوزيع الحقن.

لم تتقدم أسترازينيكا بعد للحصول على موافقة يابانية على لقاحها، على الرغم من أن تجاربها على اللقاح كانت قد بدأت قبل شركة فايزر. ولم ترد شركة أسترازينيكا على الفور عندما اتصلت بها رويترز للتعليق.

تواجه اليابان عقبات لوجستية كبيرة يقول بعض الخبراء إنها ستجعل من الصعب عليها تطعيم جزء كبير من سكانها قبل البدء المقرر للألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو اعتبارًا من يوليو/ تموز.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير بقلم شري نافاراتنام وراجو جوبالاكريشنان)