استقرار معدل البطالة عند 2.9٪ في اليابان

أخبار اليابان



الباحثون عن عمل ينظرون إلى إعلانات التوظيف خلال معرض للوظائف في في اليابان 2018 في سيوؤل، كوريا الجنوبية، 7 نوفمبر/ تشرين الأول 2018. REUTERS / Kim Hong-Ji.

طوكيو (رويترز) - أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول وأن توافر الوظائف لم يتغير عن الشهر السابق.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين كانت 1.06، مطابقة لتوقعات استطلاع أجرته رويترز ولم تتغير عن الشهر السابق.

للحصول على مزيد من التفاصيل انقر فوق موقع وزارة الشؤون الداخلية على الإنترنت:

http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/index.htm

(ملاحظة: يمكن رؤية نسبة الوظائف إلى المتقدمين وعروض العمل الجديدة باللغة اليابانية على موقع وزارة العمل)

(شارك في التغطية كينتارو سوغياما، كتابة دانيال ليسينك، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com))