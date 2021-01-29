أسترازينيكا تسعى للحصول على موافقة اليابان على لقاح كورونا الشهر القادم

أخبار اليابان



قوارير عليها ملصق مكتوب عليها ”لقاح فيروس كورونا كوفيد-19“ وحقنة طبية أمام شعار أسترازينيكا المعروض في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. REUTERS / Dado Ruvic.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة يوميوري أن شركة أسترازينيكا ستقدم طلبًا للحصول على موافقة اليابان على لقاح كورونا في وقت مبكر من منتصف فبراير/ شباط، مما يجعلها ثاني صانع لقاح يحصل على الموافقة في اليابان.

على الرغم من أن الشركة البريطانية السويدية بدأت تجارب اللقاح المحلية الصيف الماضي، إلا أنها تراجعت عن منافستها فايزر في الجدول الزمني لتلقيح الجمهور الياباني بعد أن سعت شركة فايزر للحصول على موافقة الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول.

ولم ترد أسترازينيكا على الفور على طلب رويترز للتعليق.

قالت الحكومة اليابانية يوم الخميس إنها حصلت على 120 مليون جرعة من أسترازينيكا وتخطط لشراء 90 مليون منها على الأقل من شركات الأدوية المحلية التي ستصنع وتوزع اللقاح.

تسعى اليابان إلى بدء برنامج التطعيم بلقاح فايزر في أواخر فبراير/ شباط، بدءًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.

لكن طرح اللقاح يتخلف عن الاقتصادات الكبرى الأخرى، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يعتمد على الشركات المصنعة في الخارج لتقديم اللقاحات التي يجب الموافقة عليها محليًا بعد ذلك.

(من إعداد ساكورا موراكامي؛ تحرير مايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)