ما هو لون بشرتي؟ شركة زوزو التابعة لمجموعة سوفت بانك تتيح تقنية لمساعدة المشترين في معرفة درجة لون بشرتهم

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طوكيو (رويترز)- أطلقت شركة الأزياء اليابانية زوزو يوم الجمعة الماضية نظارة تقيس درجة لون البشرة كعامل هام عند شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت. وقدمت الشركة أحدث عروضها التقنية في عالم الأزياء بالتزامن مع توسعها إلى ما هو أبعد من مجرد بيع منتجاتها من الملابس.

تتعرف ”زوزو غلاس“ أو نظارات زوزو، وهي زوج من النظارات مغطاة بنماذج الألوان والعلامات، درجة لون البشرة عند مسحها ضوئيًا بهاتف ذكي للحصول على توصيات لمستحضرات التجميل مفصّلة حسب الحاجة على موقع زوزو تاون، أكبر موقع للأزياء في اليابان عبر الإنترنت.

وقال إيتو ماساهيرو، الرئيس التنفيذي لشركة زوزو، في المقابلة التي أجريت معه: ”في اليابان، لشراء مستحضرات التجميل عادة ما يذهب الناس إلى المتاجر الكبرى، لتجربة المنتجات في الواقع قبل شرائها“.

ثم تابع قائلًا، ”نحاول محاكاة هذه التجربة من خلال التكنولوجيا وإعطاء ثقة المستهلك لتحفيزه للشراء عبر الإنترنت“.

وستكون ”زوزو غلاس“، المطروحة للحجز حاليًا قبل بدء الشحن بداية من مارس/ آذار، قاصرة على كريم الأساس في البداية قبل أن يتم تطويرها لتغطي منتجات التجميل الأخرى.

وستسمح وظيفة الواقع المعزز الموجودة في تطبيق البيع عبر الإنترنت، للمستهلكين بالتعرف على ما ستبدو عليه مساحيق التجميل عند استعمالها.

وينظر تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى تقنية فاشون، والتي حققت نموًا مدعومًا بتزايد التسوق من المنزل خلال جائحة كورونا، كوسيلة لمساعدة المستهلكين على التغلب على بعض التحفظات التي قد تعوق القيام بعمليات الشراء عن بعد.

وقال إيتو: ”لدي شعور بأن التجارة الإلكترونية قد جرى تقديمها لفئات جديدة من الأشخاص الذين لم يفكروا حتى في شراء الملابس عبر الإنترنت من قبل“.

وقامت زوزو، وهي جزء من شركة زد هولدينغز كوربوريشين التابعة لمجموعة سوفت بانك، بتوزيع 1.4 مليون وحدة من ”زوزو مات“، أو حصيرة زوزو، والتي تُستخدم لقياس الأقدام للتوصيات الخاصة باختيار المقاس المناسب.

تخطط الشركة لإطلاق جهاز جديد قياس الجسم كإصدار أحدث من ”زوزو سوت“ أو حلة زوزو، هذا العام والذي تقول إنه تفادى عيوب الإصدارات السابقة.

(تقرير: سام نوسي، وتحرير سايمون كاميرون مور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



موظف في شركة زوزو، لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، يستعرض زوزو غلاس وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، المستخدم لقياس درجة لون البشرة عند شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، خلال عرض أقيم بمكتب الشركة في طوكيو، اليابان. 28 يناير/ كانون الثاني، 2021. ألتقطت الصورة في 28 يناير/ كانون الثاني،2021. تصوير: كيم كيونغ هون – رويترز.



الرئيس التنفيذي لشركة زوزو، إيتو ماساهيرو يتحدث خلال مقابلة مع رويترز بعد عرض توضيحي عن زوزو غلاس بمكتب الشركة في طوكيو، اليابان. 28 يناير/ كانون الثاني، 2021. ألتقطت الصورة في 28 يناير/ كانون الثاني،2021. تصوير: كيم كيونغ هون – رويترز.



تصوير زوزو غلاس من شركة زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي تستخدم لقياس درجة لون البشرة عند شراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، خلال عرض توضيحي بمكتب الشركة في طوكيو، اليابان. في 28 يناير/ كانون الثاني، 2021. ألتقطت الصورة في 28 يناير/ كانون الثاني،2021. تصوير: كيم كيونغ هون – رويترز.



موظف شركة زوزو لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، يستعرض تطبيق الهاتف الذكي لـزوزو غلاس، المستخدم لقياس درجة لون البشرة لشراء مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، في مكتب الشركة في طوكيو باليابان. 28 يناير/ كانون الثاني،2021. ألتقطت الصورة في 28 يناير/ كانون الثاني،2021. تصوير: كيم كيونغ هون – رويترز.