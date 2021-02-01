نجمة التنس اليابانية أوساكا ناومي مستعدة للخضوع للحجر للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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نجمة التنس اليابانية أوساكا ماومي تتدرب في ملبورن بارك قبل بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن، أستراليا، 31 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / لورين إليوت.

ملبورن (رويترز) - قالت أوساكا ناومي إنها مستعدة للخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين إضافيين للعب في أولمبياد طوكيو في وقت لاحق من هذا العام، إذا ساعد ذلك في ضمان سلامة سكان بلدها الأم.

بعد يومين من إكمال 14 يومًا من العزلة في أديلايد قبل بطولة أستراليا المفتوحة، قالت بطلة أمريكا المفتوحة إنها مستعدة للقيام بكل ذلك مرة أخرى للعب في الأولمبياد على أرضها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما للصحفيين يوم الأحد ”الطريقة التي أشعر بها هي أنني سأبقى في غرفتي لمدة أسبوعين للمشاركة في الأولمبياد“.

”لم أشارك آخر مرة. اللعب في طوكيو سيكون مميزًا جدًا بالنسبة لي. ما يقلقني هو السلامة العامة لأي شخص آخر لأنك تفتح البلد.

”الجميع سيأتون من أماكن مختلفة. أود فقط أن يشعر الجمهور بالأمان. أشعر أن الرياضيين يرغبون بالتأكيد في اللعب، لكني أريد أن يشعر الجمهور بالأمان“.

على الرغم من أن الخطط تتغير يوميًا، فإن منظمي طوكيو لا يفكرون حاليًا في فرض حجر صحي بالجملة على 11000 رياضي يشاركون في الألعاب.

كانت آخر مباراة تنافسية لأوساكا هي نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لذا قالت إنها تتطلع إلى الحصول على قدر مناسب من التدريبات على المباريات هذا الأسبوع في بطولة Gippsland Trophy في ملبورن بارك.

قالت: ”أنا سعيدة حقًا“. ”بالنسبة لي، أحب أن يتم إقامة الأولمبياد في نفس المكان. أعلم أننا عادة لا نحصل على هذا النوع من الرفاهية“.

أقيمت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بدون جماهير، وقالت أوساكا بينما كانت سعيدة بوجود مشجعين حاضرين عندما تبدأ أول بطولات غراند سلام هذا العام في 8 فبراير/ شباط، كان لها جانب سلبي.

قالت: ”أعتقد أن الجمهور يتشتت انتباهي أحيانًا لأنني أريد أن أستعر مهاراتي قليلاً، لذلك أقوم ببعض اللقطات المجنونة“.

”(لكن) أود أن أقول إنني بالتأكيد أحب مشاهدة الجماهير. فأنت تشعر وكأنك تتفاعل معهم نوعا ما. في بعض الأحيان يصرخون بأشياء وهذا يجعلك تضحك“.

(من إعداد نيك مولفيني من سيدني، تحرير راجو جوبالاكريشنان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)