كيودو: قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير اللقاحات تؤثر على إمدادات اليابان

أخبار اليابان



يقوم أحد الموظفين بإخراج علبة تحتوي على قوارير تحتوي على ماء من ثلاجة دوائية أثناء تمرين لتلقيح وهمي في صالة ألعاب رياضية بالكلية، بينما تستعد اليابان لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في كاواساكي، جنوب طوكيو، اليابان، 27 يناير/ كانون الثاني 2021.رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا كونو تارو في قال يوم الثلاثاء إن قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاحات كورونا لها تأثير على الإمدادات إلى البلاد.

وقال كونو تارو للصحفيين وفقا للتقرير، إن قيود التصدير قد تؤدي إلى تأخير حملة التطعيم اليابانية. قال كونو الأسبوع الماضي إن القومية المتنامية بشأن إمدادات لقاحات كورونا قد تؤدي إلى الانتقام وتعطيل الإمدادات العالمية.



(من إعداد روكي سويفت، تحرير كيم كوغيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)