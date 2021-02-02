كيودو: قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير اللقاحات تؤثر على إمدادات اليابان
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طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا كونو تارو في قال يوم الثلاثاء إن قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاحات كورونا لها تأثير على الإمدادات إلى البلاد.
وقال كونو تارو للصحفيين وفقا للتقرير، إن قيود التصدير قد تؤدي إلى تأخير حملة التطعيم اليابانية. قال كونو الأسبوع الماضي إن القومية المتنامية بشأن إمدادات لقاحات كورونا قد تؤدي إلى الانتقام وتعطيل الإمدادات العالمية.
(من إعداد روكي سويفت، تحرير كيم كوغيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)