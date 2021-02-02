ساوثهامبتون يحسم صفقة انتقال الياباني مينامينو مع ليفربول

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كأس الاتحاد الإنكليزي - الدور الرابع - مانشستر يونايتد ضد ليفربول - أولد ترافورد، مانشستر، بريطانيا - 24 يناير/ الثاني 2021 تاكومي مينامينو لاعب ليفربول خلال فترة الإحماء قبل المباراة. Pool via REUTERS / Phil Noble.

(رويترز) - أعلن نادي ساوثهامبتون، عن تعاقده مع اللاعب الدولي الياباني تاكومي مينامينو من ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم لاعب الوسط المهاجم إلى ليفربول في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل حوالي 7.25 مليون جنيه إسترليني (9.93 مليون دولار). خاض 31 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول وسجل أربعة أهداف.

وقال رالف هسينهويتل مدرب ساوثهامبتون إن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما والذي لعب 26 مباراة مع اليابان سيقدم خيارا هجوميا جيدا في النصف الثاني من الموسم.

وقال هاسينهويتل لموقع النادي على الإنترنت ”أنا سعيد جدًا بالترحيب بتاكومي في تشكيلتنا لبقية الموسم“.

”هذا سيمنحنا بعض العمق الإضافي في فريقنا في وقت مهم، وأنا أتطلع لبدء العمل معه في الملعب التدريبي“.

وأكد ساوثهامبتون أيضا أن المهاجم شين لونج أغلق على سبيل الإعارة لفريق بورنموث الذي يتصدر البطولة حتى نهاية الموسم.

سيلعب المدافع يان فاليري أيضًا في الدرجة الثانية الإنكليزية لبقية الموسم بعد الانتقال على سبيل الإعارة إلى برمنغهام سيتي.

ويلعب ساوثهامبتون ، صاحب المركز 11، مع مانشستر يونايتد في الدوري في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

(شارك في التغطية شريفاثسا سريدهار في بنغالورو؛ تحرير بيتر روثرفورد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)