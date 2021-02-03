قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاحات كورونا تؤثر على إمدادات اليابان

أخبار اليابان



تم تصوير قوارير مأخوذة من ثلاجة صيدلانية أثناء تمرين تلقيح وهمي، بينما تستعد اليابان لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في صالة ألعاب رياضية جامعية في كاواساكي، جنوب طوكيو، اليابان، 27 يناير/ كانون الثاني ، 2021. REUTERS / Kim كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان يوم الثلاثاء إن ”آلية شفافية الصادرات“ في الاتحاد الأوروبي تؤثر بالفعل على جدول إمدادات اللقاحات في اليابان، حيث مددت الحكومة حالة الطوارئ في محاولة لكبح الوباء.

لم يفرض الاتحاد الأوروبي أي قيود على صادرات لقاحات فيروس كورونا، لكنه يحتفظ بالحق في القيام بذلك إذا قوضت الشحنات الخارجية إمدادات الاتحاد.

من المقرر أن تبدأ اليابان حملة التطعيم في منتصف هذا الشهر، في وقت متأخر عن معظم الاقتصادات الكبرى، وأي تأخير قد يثير الشكوك حول هدف الحكومة لتأمين جرعات كافية للجميع قبل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وقال الوزير المسؤول كونو تارو للصحفيين ”سن الاتحاد الأوروبي آلية شفافية الصادرات هذه، وهو يؤثر على جدول الإمداد الياباني“.

ولم يذكر كيف تأثر الجدول الزمني.

وقال كونو في إفادة صحفية في وقت لاحق إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة. وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن التطعيمات كان من المقرر أن تبدأ في منتصف فبراير/ شباط.

تعتمد اليابان على شركات تصنيع اللقاحات الأجنبية، وحذر كونو الأسبوع الماضي من أن تزايد النزعة القومية بشأن اللفاحات قد يؤدي إلى انتقام وتعطيل الإمدادات العالمية.

حصلت اليابان على حقوق أكثر من 500 مليون جرعة من العديد من المطورين الغربيين، وهو أكثر من كافٍ لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

لكن الاعتماد على الشركات المصنعة في الخارج واشتراط إخضاع اللقاحات للتجارب المحلية أخر حملتها.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الثلاثاء أن الموافقة على لقاح فايزر قد تحدث في 12 فبراير/ شباط. قد تصل الجرعات الأولى في 14 فبراير/ شباط من مصنع فايزر في بلجيكا، حسبما ذكرت شبكة فوجي الإخبارية.

أبلغت اليابان عن ما مجموعه 391618 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 5832 حالة وفاة، وأدى استمرار اندلاع الإصابات إلى تقويض الدعم العام للألعاب الأولمبية الصيفية التي تم تأجيلها من عام 2020، المقرر عقدها في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

ومع ذلك، فإن سوغا وحكومته مصممون على استضافة الألعاب.

اتجهت العدوى إلى الانخفاض في الأيام الأخيرة، لكن الحكومة أشارت إلى أنها ستظل حذرة.

وفرضت الحكومة الشهر الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر في 11 منطقة، بما في ذلك طوكيو والمحافظات المجاورة وكذلك مدينة أوساكا الغربية، لمكافحة موجة كورونا الثالثة والأكثر فتكًا في البلاد.

قال سوغا يوم الثلاثاء إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ في 10 من 11 محافظة حتى 7 مارس/ آذار، حيث ظل النظام الطبي تحت الضغط على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بعد اجتماع حكومي للموافقة على القرار ”عدد المصابين حديثًا في طوكيو وفي جميع أنحاء البلاد آخذ في الانخفاض، والتدابير التي تركز على تقصير ساعات العمل في المطاعم لها تأثير واضح“.

”من الضروري مواصلة هذا الاتجاه التنازلي وتقليل عدد المرضى في المستشفى وعدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة“.

حتى الآن، تفتقر حالة الطوارئ للإجبار أو استخدام قوة القانون، مع اقتصار الحكومة على طلب الامتثال، على الرغم من أن ذلك قد يتغير هذا الأسبوع مع مرور مراجعة لقانون الإجراءات الخاصة لفيروس كورونا الذي سيسمح للسلطات بفرض غرامات على الأشخاص الذين يخالفون القانون.

تضرر دعم حكومة سوغا بسبب رفض أسلوب تعامله مع الوباء، وهو وضع لم يساعده عندما اعترف العديد من أعضاء التحالف الحاكم بانتهاك القواعد من خلال زيارة نوادي المضيفات والحانات في وقت متأخر من الليل.

استقال أحدهم يوم الاثنين وترك ثلاثة آخرون الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة سوغا.

(من إعداد إيلين لايز وروكي سويفت؛ تحرير جين واردل وروبرت بيرسيل ونيك ماكفي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)