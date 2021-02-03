اليابان تسعى للربط بين الاختبارات الخاصة والعامة من أجل فهم أفضل لمدى انتشار فيروس كورونا

أخبار اليابان



رجل يتلقى محاكاة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في مركز تفاعل البوليميراز المتسلسل بمطار ناريتا الدولي الذي تم افتتاحه حديثًا والذي تديره مؤسسة كلية نيبون الطبية، وهي منشأة اختبار لمرض فيروس كورونا، تستهدف المسافرين إلى الخارج الذين يحتاجون إلى دليل على أنهم ليس لديهم الفيروس قبل وصولهم إلى وجهتهم، في مطار ناريتا الدولي في ناريتا، شرق طوكيو، اليابان، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. REUTERS / Issei Kato.

طوكيو (رويترز) - قال خبراء صحيون يوم الثلاثاء إن اليابان بحاجة إلى ربط اختبارات فيروس كورونا الخاصة بقواعد البيانات العامة للسيطرة على مدى انتشار الوباء، وهي توصية تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمديد حالة الطوارئ.

لم تتبن اليابان جهود الاختبار واسعة النطاق التي شوهدت في العديد من البلدان الأخرى، مع التركيز بدلاً من ذلك على السيطرة على الإصابات الجماعية. لكن وسط موجة ثالثة وأكثر فتكًا من الإصابات، انتقد الأطباء ومسؤولو الصحة النظام الحالي بشكل متزايد باعتباره غير كافٍ للعثور على العدوى وتتبعها.

يبحث السكان أيضًا عن بدائل، وقد ارتفع عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المدفوعة ذاتيًا في العيادات الخاصة.

ودعت التوصية، التي وردت في تقرير نشرته وزارة الصحة، الحكومة إلى فحص شركات الاختبار ودمج أرقامها مع تلك التي جمعتها العيادات العامة.

وقال التقرير ”لا يمكن التأكد من معدل إيجابية اختبارات PCR بدقة، مما يعيق تقييم حالة العدوى“.

خلال فترة الوباء، أجرت اليابان حوالي 50 اختبارًا لفيروس كورونا لكل 1000 شخص، مقارنة بـ 100 في كوريا الجنوبية أو 900 في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع Our World in Data الذي يديره برنامج أبحاث بجامعة أكسفورد .

قلصت طوكيو مؤخرًا من محاولة تتبع العدوى بعد أن أصبحت مراكز الرعاية الصحية منهكة.

أبلغت العاصمة عن 556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام اليومية التي بلغت حوالي 2000 حالة في أوائل يناير/ كانون الثاني. ولكن مع استمرار الضغط على الخدمات الطبية، مدد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي حالة الطوارئ لشهرآخر في طوكيو والعديد من المناطق الأخرى.

أبلغت اليابان عن إجمالي 391618 إصابة بالفيروس التاجي و 5832 حالة وفاة.

(من إعداد روكي سويفت ؛ تحرير إدوينا جيبس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)