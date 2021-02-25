اليابان ستحصل على أكثر من مليوني جرعة لقاح كورونا الشهر القادم
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طوكيو (رويترز) - قال تارو كونو الوزير المشرف على برنامج التطعيم الياباني يوم الأربعاء إن اليابان ستتلقى 2.3 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر في مارس/ آذار.
أطلقت اليابان حملة التلقيح الأسبوع الماضي. وقد حصلت بالفعل على أكثر من 800 ألف جرعة.
(من إعداد كيوشي تاكيناكا؛ تحرير كيفين ليفي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)