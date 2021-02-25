اليابان ستحصل على أكثر من مليوني جرعة لقاح كورونا الشهر القادم

صحة وطب

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امرأة تحمل لقاح فيروس كورونا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. رويترز / دادو روفيتش. 
امرأة تحمل لقاح فيروس كورونا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. رويترز / دادو روفيتش. 

طوكيو (رويترز) - قال تارو كونو الوزير المشرف على برنامج التطعيم الياباني يوم الأربعاء إن اليابان ستتلقى 2.3 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر في مارس/ آذار.

أطلقت اليابان حملة التلقيح الأسبوع الماضي. وقد حصلت بالفعل على أكثر من 800 ألف جرعة. 

(من إعداد كيوشي تاكيناكا؛ تحرير كيفين ليفي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)

طوكيو الطب الطب التجديدي رويترز