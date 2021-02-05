انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بسبب كورونا

أخبار اليابان



متسوقون يرتدون أقنعة واقية للوجه بعد تفشي مرض فيروس كورونا في سوبر ماركت في طوكيو، اليابان، 27 مارس/ آذار 2020. (رويترز) / Issei Kato.

طوكيو (رويترز) - انخفض إنفاق الأسر اليابانية للمرة الأولى في 3 أشهر في ديسمبر/ كانون الأول، في إشارة إلى ضعف معنويات المستهلكين حتى قبل إعلان الحكومة حالة الطوارئ للسيطرة على موجة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

مددت الحكومة يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في 10 مناطق، بما في ذلك طوكيو والمحافظات المجاورة وكذلك أوساكا وكيوتو في غرب اليابان.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر انخفض بنسبة 0.6٪ في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. كان انخفاضًا أبطأ من متوسط ​​التوقعات البالغ 2.4٪، لكن أول انخفاض في الإنفاق على أساس سنوي في 3 أشهر.

بالنسبة لعام 2020 بأكمله، انخفض إنفاق الأسر التي تضم شخصين على الأقل بنسبة 5.3٪ بسبب انتشار الوباء. وانخفض بنسبة 6.5 ٪ لجميع الأسر، وهو أسوأ انخفاض منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 2001.

قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورنشوكين للأبحاث ”إن الانخفاض في دخول العاملين، بما في ذلك المكافآت، يضغط على الإنفاق“.

وقال ”لكن إنفاق الأشخاص الذين يعيشون على معاشات تقاعدية، والذين لم يعانوا من انخفاض الدخل، كان قوياً في نهاية العام حتى مع انتشار الإصابة بفيروس كورونا“، مضيفًا أن الاستهلاك كان ثابتًا بشكل أفضل مما كان يتوقع.

انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم من أكبر ركود له بعد الحرب العام الماضي، لكن الموجة الثالثة والأكثر فتكًا من عدوى فيروس كورونا تثير شبح فترة طويلة من النمو دون المستوى المطلوب.

ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 0.9 ٪ في ديسمبر/ كانون الأول عن الشهر السابق، على الرغم من أن الطلب على النقل والملابس والسلع الاحتفالية التي تم شراؤها عادة قبل نهاية العام قد تضرر بسبب أزمة كورونا.

كما أثر انخفاض الطلب على الخدمات مثل جولات السفر، حيث أجبر الوباء على إلغاء حملة ترويج السياحة الداخلية.

واجه الإنفاق الأسري في اليابان ضغوطًا طوال معظم العام الماضي بعد دعوات حكومية للناس للعمل من المنزل وتأجيل الرحلات غير الضرورية، بالإضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

شوهدت انخفاضات كبيرة العام الماضي في الإنفاق المرتبط بالسفر، بينما اتجه الناس على الإلكترونيات والمعكرونة والكوكتيلات المعبأة مسبقًا حيث غيّر الوباء اتجاهات الاستهلاك.

في عام 2020، انخفض الإنفاق على الإقامة بنسبة 43.7٪ ، بينما انخفض الإنفاق على الرحلات السياحية الخارجية والمحلية بنسبة 85.8٪ و 61.9٪ على التوالي.

في المقابل، نما الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون على حد سواء بنحو 30٪، بينما ارتفع استهلاك برامج الألعاب بمقدار النصف تقريبًا.

وقال أياكو سيرا، استراتيجي السوق في بنك سوميتومو ميتسوي ترست بنك، إن مفتاح تعافي الاستهلاك في اليابان سيكون زيادة الإنفاق من قبل أولئك الذين تقاعدوا في الستينيات من العمر، لأنهم أثرياء نسبيًا.

من المرجح أن تضيف البيانات الأخيرة إلى المخاوف بشأن تضرر الإنفاق من حالة الطوارئ المستمرة في أجزاء من البلاد، حيث يسعى صناع السياسة إلى منع الركود المزدوج.

أظهرت البيانات الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة متزايدة في ديسمبر/ كانون الأول حيث كافحت المصانع مع إجراءات الإغلاق العالمية، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي في البلاد كان متوقفًا بالفعل في أواخر العام الماضي.

(من إعداد دانيال لوسينك ؛ تحرير سام هولمز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)