الاتحاد الأوروبي وافق على إرسال أول شحنة من لقاح فايزر إلى اليابان

أخبار اليابان



قوارير بها ملصق مكتوب عليه “لقاح لفيروس كورونا” وحقنة طبية أمام شعار فايزر المعروض في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. REUTERS / Dado Ruvic.

قال الوزير المشرف على برنامج التطعيم الياباني يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي وافق على الشحنة الأولى من لقاح كورونا من شركة فايزر إلى اليابان، حيث تهدف البلاد إلى بدء التطعيم بحلول منتصف فبراير/ شباط.

قال الوزير تارو كونو إنه يبدو أن كل شحنة تتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي. ولم يذكر عدد الجرعات التي ستحتويها الشحنة الأولى أو متى سيتم تسليمها.

وهذا سيمكننا من بدء تطعيم المجموعة الأولية من العاملين في المجال الطبي. وقال كونو في مؤتمر صحفي دوري ”سنحتاج إلى تعديل الجدول الزمني لبقية العاملين في المجال الطبي وكبار السن ونحن نمضي قدما في عملية التطعيم“.

تخطط الحكومة اليابانية لتطعيم العاملين في المجال الطبي أولاً، ثم كبار السن، يليهم الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية والذين يعملون في مرافق رعاية المسنين.

وقعت اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، عقودًا لشراء 314 مليون جرعة من لقاحات كورونا من أسترازينيكا و مودرنا ومودرنا، تكفي لـ 157 مليون شخص.

(شارك في التغطية كيوشي تاكيناكا؛ تحرير كريستوفر كوشينغ وجيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)