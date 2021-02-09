اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو ستعقد اجتماعا بخصوص موري

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) يوم الثلاثاء أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ستعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الإدارة، لكن ليس قبل يوم الجمعة المقبل، بعد الجدل الكبير حول تعليقات يوشيرو موري رئيس ألعاب طوكيو عن النساء.

وقالت صحيفة نيكان اليابانية الرياضية إنه لا توجد خطط لمناقشة استقالة موري خلال الاجتماع لكنه قد يتعرض لوابل من الانتقادات بسبب تعليقاته الأخيرة.

وأثار موري جدلا داخل وخارج اليابان بسبب تصريحاته بأن النساء يتحدثن كثيرا، وهي تعليقات أدلى بها خلال اجتماع للجنة الأولمبية اليابانية وتراجع عنها واعتذر لاحقا لكنه رفض الاستقالة من منصبه.

وبعد تعليقات موري، ذكرت صحيفة شونيتشي شيمبون أن حوالي 390 شخصا من المتطوعين استقالوا من مناصبهم، بينما تلقت اللجنة المنظمة المحلية أكثر من 4500 شكوى.

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية صباح يوم الثلاثاء ردا على سؤال حول التعامل مع استقالة المتطوعين ”نتعامل مع الأمر بجدية شديدة“.

وحصد التماس عبر الإنترنت، يطالب باتخاذ إجراء ضد موري، أكثر من 140 ألف توقيع حتى الآن بينما نشرت صحيفة ماينيتشي مقالة رئيسية يوم الثلاثاء تطالب موري بالاستقالة.

وقالت الصحيفة ”هذه ليست قضية يمكن إغلاقها بتراجع أو اعتذار“.

ونحت الشركات الراعية نفسها جانبا عن تعليقات موري وقالت شركة نيبون لايف العملاقة للتأمين إنها تشعر ”بالإحباط“ من التعليقات وأوضحت ذلك إلى اللجنة المنظمة للألعاب.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد عن أن قرابة 60 في المئة من اليابانيين يعتقدون أن موري رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأولمبياد طوكيو غير جدير بتولي منصبه.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)