هوندا ترفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله مدعومة بانتعاش مبيعات السيارات وخفض التكاليف

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صورة لشعار هوندا على طراز مودولو في صالة العرض في مقرها في طوكيو، اليابان، 19 فبراير/ شباط 2019. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - رفعت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات يوم الثلاثاء توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنسبة 23٪ إلى 520 مليار ين مع زيادة الطلب في الصين وأماكن أخرى وخفض التكاليف.

يأتي انتعاش المبيعات بقيادة الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، مع تزايد طلب السائقين على الموديلات الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. ومع ذلك، فإن النقص العالمي في أشباه الموصلات يجبر شركة هوندا ونظيراتها العالمية على تقليص إنتاج السيارات.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن توقعات أرباح هوندا الأخيرة ارتفعت عن أرباح 420 مليار ين التي توقعتها قبل ثلاثة أشهر وأعلى من متوسط ​​463.6 مليار ين المتوقع.

قال سيجي كوريشي، مدير العمليات في هوندا في مؤتمر صحفي ”تجاوزت نتائج مبيعات السيارات نفس الفترة من العام الماضي منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ويرجع ذلك أساسًا إلى إطلاق N-ONE الجديدة“، في إشارة إلى سيارة المدينة الصغيرة التابعة للشركة.

خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية إنتاجها الشهر الماضي بنحو 4000 وحدة، مما أثر بشكل أساسي على طرازي Fit و Jazz، بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات. كما خفضت إنتاج خمسة نماذج في خمسة منشآت في الولايات المتحدة وكندا. وقالت GAC الصينية إن مشروعها المشترك مع شركة صناعة السيارات تلقى تحذيرات بشأن توريد طرز معينة.

وقالت مصادر لرويترز إن الشركة المصنعة للسيارات ستخفض أيضا إنتاجها المحلي هذا الشهر.

وقالت هوندا إنها تتوقع بيع 4.5 مليون سيارة على مستوى العالم في عام أعمالها المنتهي في 31 مارس/ آذار مقارنة مع توقع سابق يبلغ 4.6 مليون سيارة

نمت الصين، أحد أكبر أسواق هوندا، بنسبة 6.4٪ في ديسمبر/ كانون الأول حيث واصلت قيادة تعافي الصناعة من جائحة فيروس كورونا.

تسرع هوندا تحولها إلى السيارات الكهربائية وغيرها من المركبات عديمة الانبعاثات، وتهدف إلى أن يصبح ثلثا إنتاجها من السيارات الجديدة بحلول عام 2030. في العام الماضي، أطلقت أول سيارة تعمل بالبطاريات تُنتج بكميات كبيرة وتخطط أيضًا للبدء بيع سيارات القيادة الذاتية الجديدة.

(شارك في التغطية إيمي ياماميتسو؛ تحرير جاكلين وونج ، جيري دويل ، كيرستن دونوفان)