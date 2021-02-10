هوندا ونيسان تبيعان ربع مليون سيارة أقل بسبب نقص الرقائق

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زائر في صالة عرض شركة نيسان موتور في طوكيو، اليابان، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - ستبيع شركة هوندا موتور ونيسان موتور ثاني وثالث أكبر مصنعي السيارات في اليابان عددًا أقل من السيارات مجتمعة بمقدار 250 ألف سيارة في السنة المالية الحالية حيث يؤثر نقص عالمي في رقائق أشباه الموصلات على الإنتاج.

أعلن صانعو السيارات عن توقعاتهم الأكثر إشراقًا للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2021 حيث انتعشت أسواق السيارات، بقيادة الصين، من الركود الناجم عن فيروس كورونا. كما سجلت هوندا ونيسان نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول.

لكن هوندا خفضت مبيعاتها المستهدفة بمقدار 100 ألف سيارة، أو 2.2٪، يوم الثلاثاء إلى 4.5 مليون سيارة، بينما خفضت نيسان إنتاجها بمقدار 150 ألف سيارة، أو 3.6٪، إلى 4.015 مليون سيارة، حيث أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على خفض الإنتاج.

قال سيجي كوريشي، الرئيس التنفيذي للعمليات في هوندا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت ”النماذج الشعبية التي تبيع جيدًا تضررت بشدة من نقص أشباه الموصلات“. ”كنا بحاجة إلى تبديل خطط الإنتاج وتعديلها. لكن هذا لم يكن كافيا“.

تعاني صناعة السيارات العالمية من نقص في الرقائق منذ نهاية العام الماضي، والذي تفاقم في بعض الحالات بسبب عقوبات الإدارة الأمريكية السابقة على مصانع الرقائق الصينية.

تعمل شركات تصنيع الرقائق الآسيوية ، بما في ذلك شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co، على توسيع الإنتاج لتعويض النقص، لكنها حذرت من أن زيادة الإنتاج قد تستغرق بعض الوقت.

وتسعى بعض الشركات مثل شركة Renesas Electronics اليابانية أيضًا إلى رفع أسعار أشباه الموصلات التي تتحكم في المحركات وأجهزة الاستشعار وأنظمة السيارات الأخرى.

وتوقع كورائيشي سائق هوندا أن ينخفض النقص في النصف الأول من عام 2021.

خفضت شركة هوندا الشهر الماضي إنتاجها بنحو 4000 سيارة، خاصة طرازات Fit و Jazz، كما خفضت إنتاج 5 طرز في خمسة منشآت في الولايات المتحدة وكندا.

وقالت GAC الصينية إن مشروعها المشترك مع شركة صناعة السيارات تلقى تحذيرات بشأن توريد طرز معينة.

قالت نيسان إنها تخفض إنتاج سيارتها المدمجة الأكثر مبيعًا Note، والتي تتميز بتقنية هجينة جديدة، في مصنعها في محافظة كاناغاوا، اليابان.

كما تجري تعديلات على الإنتاج على المدى القصير في عملياتها في أمريكا الشمالية، بما في ذلك 3 أيام من عدم الإنتاج على خط الشاحنات في منشأة كانتون، ميسيسيبي.

وقال ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لنيسان خلال إفادة إعلامية تم بثها على الهواء مباشرة ”نحن نخفف من تأثير نقص أشباه الموصلات ونبذل قصارى جهدنا لتقليل الأثر السلبي“.

آفاق محسّنة

خفضت نيسان، التي تتراجع عن التوسع العالمي الذي اتبعه الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن، يوم الثلاثاء توقعاتها بخسائر التشغيل بأكثر من الثلث بمساعدة مبيعات الصين وخفض التكاليف.

وتتوقع الآن خسارة تشغيلية قدرها 205 مليار ين (1.96 مليار دولار) في العام المنتهي في 31 مارس/ آذار مقارنة مع توقع سابق بخسارة قدرها 340 مليار ين.

تعتبر الخسائر التشغيلية المعدلة لنيسان أقل من تقدير Refinitiv SmartEstimate الذي يبلغ 230.1 مليار ين من الخسائر التي تم الحصول عليها من المحللين.

نما سوق السيارات في الصين بنسبة 6.4٪ في ديسمبر/ كانون الأول حيث استمر في قيادة تعافي الصناعة من جائحة كورونا.

كما خفضت شركة ميتسوبيشي موتورز، الشريك الصغير في التحالف الثلاثي الذي يضم نيسان ورينو إس إيه، توقعاتها لخسائر التشغيل في 2 فبراير/ شباط.

كانت نيسان ورينو من بين أضعف شركات صناعة السيارات العالمية التي دخلت في أزمة فيروس كورونا، حيث افتقرت إلى خطة واضحة لاستخدام تحالفهما للخروج من الركود ومشاركة أعباء الاستثمار في السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات.

آخر توقعات لأرباح التشغيل للعام بأكمله من شركة هوندا، والتي تستفيد أيضًا من انتعاش الطلب في الصين وأماكن أخرى، هي 520 مليار ين، ارتفاعًا من 420 مليار ين أرباحًا توقعتها قبل ثلاثة أشهر.

(الدولار = 104.6200 ين)

(من إعداد إيمي ياماميتسو ؛ تحرير هيماني ساركار وآنا نيكولاسي دا كوستا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)