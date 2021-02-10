تويوتا تتعاون مع شركة أورورا لإنتاج سيارات ذاتية القيادة من أجل أوبر وغيرها

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صورة لشعار شركة تويوتا للسيارات على سيارة في نيس، فرنسا، 8 أبريل/ نيسان، 2019. REUTERS / Eric.

ديترويت (رويترز) - شركة تويوتا موتور وشريكها المورد منذ فترة طويلة دينسو كورب سيتعاونان مع شركة أورورا لصناعة السيارات ذاتية القيادة لتطوير وإنتاج سيارات ذاتية القيادة لشركات مثل أوبر وغيرها.

تمنح الصفقة أورورا التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مساراً أوضح لتحقيق الربحية حيث إنها تتنافس مع شركة وايمو، وشركة كروز المملوكة بشكل شبه كامل لشركة جنرال موتورز، وشركة Argo AI ، والتي كان مستثمروها الرئيسيون هم فورد موتور و فولكسفاغن.

سيتم تجهيز سيارات الميني فان تويوتا سيينا بنظام القيادة الذاتية أورورا، مع أسطول اختباري سيتم نشره بحلول نهاية عام 2021. وتتمثل الخطة في نشر السيارات في وقت ما بعد ذلك في أسطول سيارات أوبر تكنولوجيز وأخرى غير محددة الشركات.

في ديسمبر/ كانون الأول، قالت أورورا إنها ستشتري وحدة القيادة الذاتية لأوبر، مجموعة التقنيات المتقدمة (أوبر إيه تي جي)، في صفقة قيمتها 4 مليارات دولار، أقل بكثير من تقييم مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة السابق البالغ 7.25 مليار دولار.

كانت تويوتا ودينسو من المستثمرين في مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع مجموعة سوفت بنك اليابانية اليابانية. كانت تويوتا تعمل مع أوبر للتقنيات المتقدمة، لتطوير نظام القيادة الذاتية ليتم تركيبه على سيارات على Sienna، وفقًا لمسؤولي أوبر للتقنيات المتقدمة.

تتوسع اتفاقية أورورا الجديدة مع تويوتا و دينسو في التعاون السابق بين الشركتين اليابانيتين وأوبر للتقنيات المتقدمة. لا تزال تويوتا مستثمرة في أوبر ونقلت حصتها في الأسهم من أوبر للتقنيات المتقدمة إلى أورورا كجزء من صفقة ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة.

كجزء من صفقة ديسمبر/ كانون الأول التي تنطوي على أوبر للتقنيات المتقدمة، وافقت أوبر على استثمار 400 مليون دولار في أورورا، في صفقة تقدر قيمة أورورا بـ 10 مليارات دولار. واتفقت الشركتان على التعاون في إنتاج سيارات ذاتية القيادة لشبكات طلب أوبر لتوصيل الطعام.

قالت أورورا إنها ستستكشف مع دينسو الإنتاج الضخم لمكونات القيادة الذاتية، وتطوير خدمات التنقل مع تويوتا، بما في ذلك التمويل والتأمين والصيانة.

لدى أورورا أيضًا صفقة مع شركة باكار لصناعة الشاحنات الثقيلة لتطوير أنظمة القيادة الذاتية لتسليم الشحن لمسافات طويلة.

(من إعداد بول لينيرت ، تحرير برناديت بوم، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)