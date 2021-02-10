رئيس الوزراء الياباني: حملة التلقيح ضد فيروس كورونا ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل
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طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا من منتصف الأسبوع المقبل.
كان سوغا يتحدث في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم. وكان سوغا قد قال في وقت سابق إن التطعيمات ستبدأ في منتصف فبراير/ شباط.
(من إعداد تاكاشي أوميكاوا؛ تحرير كريستيان شمولينجر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)