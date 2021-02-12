رئيس تويوتا يعرب عن خيبة أمله من التعليقات المتحيزة ضد المرأة التي أدلى بها موري رئيس أولمبياد طوكيو

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أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا يتحدث في مؤتمر صحفي، حيث أعلن عن خطط تويوتا لبناء مدينة نموذجية للمستقبل على موقع بمساحة 175 فدانًا على سفح جبل فوجي في اليابان، خلال 2020 CES في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة، 6 يناير/ كانون الثاني 2020. رويترز / ستيف ماركوس.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس شركة تويوتا موتور أكيو تويودا يوم الأربعاء إن شركته أصيبت بخيبة أمل بسبب التعليقات الأخيرة لرئيس أولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري والتي تتعارض مع القيم التي تدعمها شركة صناعة السيارات اليابانية.

قال تويودا إن تويوتا أصبحت شريكًا أولمبيًا رفيع المستوى لأنها تشارك القيم مع ”روح الألعاب الأولمبية وأولبارالمبية، والتي تهدف من خلال الرياضة إلى خلق مجتمع سلمي وشامل دون تمييز يمكن لأي شخص المشاركة فيه“.

وقال ”نشعر بخيبة أمل بسبب التعليقات الأخيرة من موري، والتي تتعارض مع القيم التي تحترمها تويوتا وتدعمها“.

تمت قراءة التعليق من قبل مسؤول تنفيذي في ملخص أرباح الشركة وجاء بعد أن أثار موري الغضب في الداخل والخارج بتصريحات الأسبوع الماضي بأن النساء يتحدثن كثيرًا، مما تسبب في إطالة الاجتماعات.

وقال المسؤول التنفيذي للعمليات جون ناغاتا، إن الشركة أصدرت رسالة تويودا يوم الأربعاء لأنها خلصت إلى أنه لا ينبغي أن تلتزم الصمت.

تويوتا هي الراعي الرسمي للأولمبياد.

كما أعرب رعاة أولمبيون آخرون عن آرائهم، حيث قالت أساهي القابضة إنهم يعتقدون أن تعليقات موري كانت ”مخيبة للآمال وغير مناسبة بالنظر إلى روح المساواة بين الجنسين التي تتبناها الألعاب“. وقال مسؤول تنفيذي في شركة Eneos يوم الأربعاء إن الشركة ”تستنكر التصريحات المتحيزة ضد المرأة من وجهة نظر احترام حقوق الإنسان“.

(شارك في التغطية إيمي ياماميتسو؛ شارك في التغطية ريتسكو أندو ويوكا أوباياشي؛ كتابة كريس غالاغر ؛ تحرير ريتشارد بولين، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)