رئيس أولمبياد طوكيو يستقيل ويعتذر مرة أخرى عن تعليقاته ضد النساء

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رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد مؤتمر بالفيديو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في طوكيو، اليابان، 28 يناير/ كانون الثاني، 2021. تاكاشي أوياما / بول عبر رويترز.

طوكيو (رويترز) - استقال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري يوم الجمعة واعتذر مرة أخرى عن تعليقاته ضد النساء التي أثارت غضبا عالميا، تاركا الألعاب الأولمبية المتعثرة تبحث عن رئيس جديد قبل خمسة أشهر على انطلاقها.

وستؤي استقالة موري (83 عاما) قبل أشهر قليلة فقط على إقامة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى تآكل الثقة في قدرة المنظمين على تنظيم الحدث في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة الأولمبياد سيكو هاشيموتو ضمن المرشحين لخلافة موري.

وشاركت هاشيموتو (56 عاما) في الألعاب الأولمبية سبع مرات وهي مشرعة رائدة في اليابان. ويأتي اسمها الأول من الكلمات اليابانية للشعلة الأولمبية وولدت قبل أيام قليلة على انطلاق أولمبياد طوكيو 1964.

وأثار رئيس الوزراء الياباني السابق موري غضبا عندما قال خلال اجتماع للجنة المنظمة في وقت سابق من الشهر الحالي إن النساء يتحدثن كثيرا، مما أثار دعوات عالمية لإقالته رغم أنه رفض ترك منصبه.

وقال موري في اجتماع للجنة المنظمة يوم الجمعة ”تعليقاتي غير الملائمة أثارت متاعب ضخمة. أنا آسف“ مضيفا أن أهم شيء الآن هو نجاح أولمبياد طوكيو.

وأكد موري أن على الرغم من أنه قال شيئا غير ضروري، فإنه لم يفعل ذلك عن قصد وشعر بأن تعليقاته أسيء فهمها من جانب وسائل الإعلام، مضيفا أنه غير منحاز ضد السيدات.

وتابع ”أحاول مساندة النساء بأقصى ما يمكنني، وأحاول مساندة النساء أكثر من الرجال حتى يستطعن الحديث...

”كانت هناك أوقات لم يكن الناس يرفعون فيها أيديهم ولا يتحدثون، وكنت أبذل قصارى جهدي لأقول... من فضلك تحدث وأشعر بأن النساء استطعن التحدث كثيرا“.

ويوم الخميس طلب موري من رئيس القرية الأولمبية سابورو كاوابوتشي البالغ من العمر 84 عاما قيادة اللجنة المنظمة، لكن بحلول يوم الجمعة رفض كاوابوتشي تولي المسؤولية بعد انتقادات حادة إلى موري لاختياره رجلا آخر أكبر سنا لخلافته.

وذكرت شبكة فوجي نيوز التلفزيونية أن الحكومة ستعترض على ترشيح كاوابوتشي، ونقلت عن مصدر حكومي لم تكشف عن هويته قوله ”لا يمكن أن نعطي انطباعا بأن الأمور تغيرت إلا بتعيين سيدة أو إجراء تغيير بين الأجيال“.

وأشار موري في بداية اجتماع الجمعة إلى أن بعض الأشخاص يتحدثون حول ”المشاكل التي يتسبب فيها كبار السن“.

وقال ”لكن كبار السن بذلوا الكثير من الجهد من أجل العالم ومن أجل اليابان. الاستماع للانتقادات الموجهة لكبار السن مؤلمة. لكن لا فائدة من الشكوى“.

وقال مصدر على صلة بالألعاب الأولمبية طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المسألة إن الجدل المحيط بموري تسبب في ”أضرار خطيرة لسمعة“ أولمبياد طوكيو، مضيفا أن العديد من المسؤولين يرغبون في تعيين سيدة بدلا من موري.

وتجنبت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، وهي نفسها رائدة باعتبارها أول زعيمة لطوكيو، إعطاء إجابة مباشرة عمن يجب أن يخلف موري، لكن قالت إن هذا الشخص يجب أن يجسد الأفكار الأولمبية وأن يكون شخصا يقبله العالم.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)