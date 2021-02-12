اليابان تتسلم الدفعة الأولى من لقاح فايزر

أخبار اليابان



قوارير لقاح فايزر ضد مرض فيروس كورونا في روندا، إسبانيا، 11 فبراير/ شباط 2021. رويترز / جون نازكا.

طوكيو (رويترز) ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا في اليابان وصلت يوم الجمعة، مع توقع الموافقة الرسمية على لقاح شركة فايزر قريبًا مع سباق البلاد للسيطرة على موجة ثالثة من الإصابات قبل الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة صحية حكومية اللقاح في وقت لاحق يوم الجمعة. وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الموافقة ستأتي يوم الأحد.

قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن التطعيمات ستبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، وستبدأ بحوالي 10000 عامل صحي. تأمل الحكومة في تأمين إمدادات كافية لجميع السكان بحلول منتصف العام.

ذكرت وكالة كيودو أن حوالي 400 ألف جرعة وصلت إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو صباح الجمعة على متن رحلة جوية من بروكسل.

كان هناك قلق من أن الاتحاد الأوروبي قد يمنع تصدير اللقاحات، مما دفع الوزير المسؤول عن اللقاح للتحذير من القومية المتنامية بشأن الإمدادات.

قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنها وافقت حتى الآن على جميع طلبات تصدير لقاحات كورونا، بما في ذلك إلى اليابان، بعد وضع آلية لمراقبة تدفق اللقاحات في 30 يناير/ الثاني.

وامتنع مسؤول بوزارة الصحة اليابانية عن التعليق على تقارير عن وصول اللقاح متذرعا بأسباب أمنية.

رتبت اليابان لشراء 144 مليون جرعة من اللقاح الذي صنعته شركة الأدوية الأمريكية والشريك الألماني بيوتنك، وهو ما يكفي لتلقيح 72 مليون شخص. كما أن لديها صفقات للقاحات طورتها أسترازينيكا ومودرنا ونوفافكس.

حتى الآن ، قدمت شركتا فايزر وأسترازينيكا فقط طلبات الموافقة على اللقاح في اليابان.

لا تزال معظم اليابان في حالة الطوارئ بعد أن ضربت الموجة الثالثة والأكثر فتكًا من الفيروس أواخر العام الماضي. تراجعت الحالات والوفيات في الأسبوعين الماضيين وسجلت طوكيو ما يزيد قليلاً عن 300 حالة يوم الجمعة.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 410 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و 6772 حالة وفاة. من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز.

(من إعداد روكي سويفت وكيوشي تاكيناكا؛ تحرير لينكولن فيست وإدوينا جيبس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)