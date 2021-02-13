لجنة طبية يابانية توصي باعتماد لقاح فايزر

أخبار اليابان



قوارير تحمل عبارة ”لقاح فيروس كورونا“ وأمام شعار شركة فايزر المعروض في هذا الرسم التوضيحي المأخوذ في 9 فبراير/ شباط 2021. رويترز.

طوكيو (رويترز) - أوصت لجنة صحية يابانية مساء الجمعة بالموافقة على لقاح كورونا من شركة فايزر - الأول في البلاد - حيث تحاول اليابان ترويض موجة ثالثة من العدوى في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا للصحفيين إن الحكومة ستهدف إلى منح الموافقة النهائية في وقت مبكر الأحد.

قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إن التطعيمات ستبدأ من منتصف الأسبوع المقبل، بدءًا من حوالي 10000 عامل صحي. تأمل الحكومة في تأمين إمدادات كافية لجميع السكان بحلول منتصف العام.

ذكرت وكالة كيودو أن حوالي 400 ألف جرعة وصلت إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو يوم الجمعة على متن رحلة من بروكسل.

حتى الآن ، قدمت شركتا فايزر وأسترازينيكا فقط طلبات الموافقة على اللقاح في اليابان.

لا تزال معظم اليابان في حالة الطوارئ بعد أن ضربت الموجة الثالثة والأكثر فتكًا من الفيروس أواخر العام الماضي. تراجعت الحالات والوفيات في الأسبوعين الماضيين وسجلت طوكيو ما يزيد قليلاً عن 300 حالة يوم الجمعة.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 410 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و 6772 حالة وفاة. من المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز.

(من إعداد روكي سويفت وكيوشي تاكيناكا وإلين لايز؛ تحرير لينكولن فيست وإدوينا جيبس ​​وتيموثي هيرتيدج، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)