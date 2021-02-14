زلزال قوي قبالة ساحل اليابان يتسبب في إصابة العشرات وانقطاع الكهرباء

أخبار اليابان



ملصقات ملقاة على الأرض بعد سقوطها من جدران أحد الفنادق في أعقاب زلزال قوي في إيواكي، محافظة فوكوشيما، اليابان ، 13 فبراير/ شباط 2021. رويترز / إيسي كاتو.

إيواكي، اليابان (رويترز) - وقع زلزال قوي قبالة ساحل شرق اليابان يوم السبت مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

وهز الزلزال المباني لبعض الوقت عقب وقوعه في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

واهتزت المنازل والمكاتب في العاصمة طوكيو على بعد مئات الكيلومترات. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا.

وقال المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو في تصريحات للصحفيين بثتها هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الكهرباء انقطعت عن نحو 950 ألف منزل. ويبدو أن انقطاع الكهرباء تركز في شمال شرق اليابان بما في ذلك فوكوشيما والمقاطعات المجاورة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تملك محطتي الطاقة فوكوشيما داييتشي ودايني والمحطة النووية كاشيوازاكي-كاريوا إن المحطات الثلاث لم يحدث بها خلل.

وقالت الشركة أيضا إنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع حول محطاتها

وقال كاتو إنه لا خلل في منشأتي فوكوشيما دايني وأوناجاوا النوويتين.

ووقع الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع فقط من مرور عشر سنوات على زلزال 11 مارس آذار 2011 الذي دمر شمال اليابان وتسبب في تسونامي ضخم أدى إلى أسوأ أزمة نووية في ربع قرن وكان قد تركز على منشأة داي-إتشي.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان وهي واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليا في العالم. ويقع في اليابان 20 في المئة من الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر.

(إعداد ياسمين حسين ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)