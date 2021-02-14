المحكمة العليا الأمريكية ترفض وقف تسليم رجلين متهمين بتهريب كارلوس غصن

أخبار اليابان



كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ورينو، يلقي نظرة خلال مؤتمر صحفي في لبنان، 29 سبتمبر/ أيلول، 2020. رويترز / محمد أزاكير.

واشنطن (رويترز) - مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق يوم السبت لتسليم اليابان أبا أمريكيا وابنه متهمين بمساعدة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق على الهروب من البلد الاسيوي أثناء انتظاره المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

ورفض قاضي المحكمة العليا ستيفن براير طلبا قدمه محامو مايكل تيلور، وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى يمهد الطريق لتسليمهما.

وكرر محامو تيلور في ساعة متأخرة من مساء الخميس حججهم بأنه لا يمكن مقاضاة موكليهما في اليابان لمساعدتهما شخصا ما على ”عدم العودة للمحاكمة بعد الافراج عنه بكفالة“ وأنهما سيواجهان في حالة تسليمهما احتمال استجوابهما بشكل متواصل وتعذيبهما.

ولم ترد السفارة اليابانية في واشنطن على طلب للتعقيب حتى الآن كما أحجمت المتحدثة باسم وزارة العدل عن التعليق.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في أكتوبر تشرين الأول على طلب التسليم.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على تيلور وابنه في مايو أيار بناء على طلب اليابان.

ويقول مدعون إن الاثنين ساعدا غصن على الفرار من اليابان يوم 29 ديسمبر كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق بطائرة خاصة وذلك مقابل 1.3 مليون دولار. ووصل غصن في نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.

(إعداد أحمد صبحي ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية)