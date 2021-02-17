تويوتا تعلق إنتاج تسعة مصانع في اليابان بسبب الزلزال

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رجل يمر بجانب شعار تويوتا في معرض طوكيو للسيارات، في طوكيو، اليابان، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. رويترز / إدغار سو.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الثلاثاء إنها ستعلق مؤقتا إنتاج السيارات على 14 خطا في تسعة مصانع في اليابان بسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان الأسبوع الماضي.

ستتوقف المصانع المحلية في خمس محافظات، بما في ذلك آيتشي، إيواتي، وفوكوؤكا، عن الإنتاج بين الأربعاء والسبت، وبعضها لمدة تصل إلى أربعة أيام. تنتج المصانع طرازات مختلفة من سيارات لكزس إلى سيارات هارير الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقال متحدث إنه بينما لم يكن للزلزال تأثير كبير على مصانع تويوتا، فقد أثر على بعض موردي شركات صناعة السيارات، مما تسبب في تأخير توريد قطع الغيار.

ولم تكشف الشركة عن عدد المركبات المتضررة.

ضرب زلزال قوي قبالة ساحل محافظة فوكوشيما يوم السبت، مما أدى إلى إصابة العشرات وإحداث انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي.

(شارك في التغطية ماكي شيراكي وإيمي ياماميتسو، وتحرير أليكس ريتشاردسون وجيسون نيلي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)