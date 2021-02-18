اليابان تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في أول خطوة رئيسية للسيطرة على الجائحة

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طوكيو (رويترز) -أعلنت اليابان يوم الأربعاء بدء حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بإعطاء لقاح فايزر-بايونتيك للعاملين في مستشفى بطوكيو.

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بدأتها اليابان بإعطاء لقاح فايزر-بايونتيك للعاملين في مستشفى بطوكيو في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا التغلب على الصعاب واستضافة دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

كان العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين الأوائل ضمن نحو 40 ألفا من الإخصائيين الطبيين الذين تم استهدافهم لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح. وسيتبعهم 3.7 مليون من العاملين في القطاع الطبي ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق.

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى ”هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء (جائحة) فيروس كورونا“.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إن توزيع اللقاح سيكون حاسما لاستضافة دورة أولمبية ناجحة والتي من المقرر أن تبدأ أواخر يوليو تموز بعد أن تأجلت عن موعدها الأصلي العام الماضي.

وتهدف الحكومة إلى توفير لقاحات تكفي لجميع السكان البالغ عددهم 126 مليونا بحلول منتصف عام 2021. وقال رئيس برنامج التطعيم تارو كونو إن التطبيق الكامل قد يستغرق عاما.

وسجلت اليابان حتى الآن حوالي 415 ألف إصابة بكورونا من بينها 7013 وفاة.

ورغم انخفاض حالات الإصابة اليومية في الأسابيع الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في أوائل يناير كانون الثاني، لا تزال العاصمة طوكيو وتسع مقاطعات أخرى تخضع لحالة الطوارئ لمنع انتشار المرض على نحو أكبر.



عاملة في القطاع الطبي يتلقى جرعة من لقاح مرض فيروس كورونا مع إطلاق الدولة حملتها للتلقيح ، في طوكيو، اليابان، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري / بول عبر رويترز.



عاملة في القطاع الطبي تتلقى جرعة من لقاح مرض فيروس كورونا، مع إطلاق الدولة حملتها للتلقيح، في طوكيو، اليابان، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري / بول عبر رويترز.



مدير مركز طوكيو الطبي كازوهيرو أراكي (يسارًا) يتلقى جرعة من لقاح فيروس كورونا في الوقت الذي تطلق فيه الدولة حملتها للتلقيح، في طوكيو، اليابان، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري/ بول عبر رويترز.



لقاح فيروس كورونا التابع لشركة فايزر على صينية، حيث تطلق اليابان حملتها للتلقيح، في مركز طوكيو الطبي في طوكيو، اليابان، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري / بول عبر رويترز.