نيسان تخطط لمزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة مع طرحها للتكنولوجيا الخضراء

أخبار اليابان



شعار العلامة التجارية لشركة نيسان في الجزء الأمامي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الجديدة بالكامل خلال معاينة صحفية، قبل العرض العالمي الأول، في جناح نيسان في يوكوهاما، جنوب طوكيو، اليابان ، 14 يوليو/ تموز ، 2020 رويترز / إيسي كاتو.

باريس (رويترز) - قالت شركة نيسان إنها سترفع استثماراتها الأخيرة في مصنعها البريطاني إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في السنوات القليلة المقبلة مع طرحها لتكنولوجيا صديقة للبيئة، كما عرضت أحدث سياراتها من طراز كاشكاي يوم الخميس.

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية في عام 2016 إنتاج السيارة في بريطانيا فيما كان ينظر إليه على أنه تصويت رئيسي على الثقة بعد أشهر فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أثار حالة من عدم اليقين بشأن علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

في عشية عيد الميلاد العام الماضي، أبرمت لندن وبروكسل اتفاقية تسمح بالتجارة الخالية من الرسوم الجمركية طالما تم استيفاء حدود المحتوى المحلي.

وقالت نيسان في يناير/ كانون الثاني إنها ستصدر المزيد من البطاريات في بريطانيا نتيجة لذلك، ويوم الخميس قال رئيسها في أوروبا جيانلوكا دي فيشي للصحفيين إنها تخطط لمزيد من الاستثمار.

”لقد استثمرنا أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني حتى الآن في مصنعنا في بريطانيا، ونخطط خلال السنوات القادمة لتجاوز حدود الاستثمار المليار دولار، بما في ذلك بسبب إدخال الطاقة الإلكترونية التي ستطرح في السوق قريبًا“.

وردا على سؤال حول التصنيع المتقاطع مع شريك التحالف رينو، قال دي فيكي إن نيسان تعمل بشكل وثيق مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.

وقال ”نواصل التعاون مع رينو ودراسة الفرص التي قد تنشأ، من حيث طرازات السيارات والتكنولوجيا“. ”نحن نستكشف كل السبل“.

(الدولار = 0.7164 جنيه استرليني)

(شارك في التغطية جيل غيوم وسارة وايت ؛ كتابة كوستاس بيتاس؛ تحرير جيسون نيلي وجان هارفي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)