اليابان تعثر على سلالة جديدة من فيروس كورونا

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مشاة يرتدون الكمامات وسط تفشي مرض فيروس كورونا، يسيرون في أحد شوارع طوكيو، اليابان، 2 فبراير/شباط. رويترز/ كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - أكدت اليابان سلالة جديدة من فيروس كورونا، وظهرت عدوى جماعية في منشأة للهجرة في طوكيو، مما يمثل تحديات جديدة في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التغلب على موجة ثالثة من الوباء.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو للصحفيين يوم الجمعة بأنه تم العثور على السلالة الجديدة في 91 حالة في منطقة كانتو بشرق اليابان وفي حالتين في المطار. تعمل الحكومة على زيادة المراقبة ضد الطفرات الجديدة من الفيروس لأنها قد تكون أكثر مقاومة للقاحات، في الوقت الذي بدأت فيه البلاد حملتها للتطعيم ضد الفيروس هذا الأسبوع.

وقال كاتو: ”قد تكون أكثر عدوى من السلالات التقليدية، وإذا استمرت في الانتشار محليًا، فقد يؤدي إلى ارتفاع سريع في الحالات“.

يبدو أن السلالة الجديدة نشأت في الخارج ولكنها تختلف عن الأنواع الأخرى التي تم العثور عليها بشكل متقطع في اليابان، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية. تحتوي الطفرة على بروتين سبايك للفيروس الذي تم العثور عليه في متغيرات أخرى، مما قد يقوض فعالية اللقاحات.

أبلغت اليابان عن 151 حالة من السلالات المتحورة المنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وفقًا لوزارة الصحة.

وفي الوقت نفسه، ثبتت إصابة 5 موظفين و 39 محتجزًا أجنبيًا في منشأة الهجرة بطوكيو بفيروس كورونا.

تم اختبار جميع المحتجزين الـ 130 في المنشأة، وفقًا لمتحدث باسم مكتب الهجرة الإقليمي في طوكيو. ليست أي من الحالات خطيرة، وجميع المعتقلين المصابين يخضعون للحجر الصحي.

ورفض الممثل التعليق على جنسية المحتجزين المصابين، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

تعرض نظام الاحتجاز الياباني لمنتهكي قانون الهجرة وطالبي اللجوء لانتقادات واسعة بسبب معاييره الطبية ومراقبة المحتجزين والاستجابة لحالات الطوارئ.

قال موتوكو ياماغيشي، رئيس جماعة لحقوق المهاجرين ”كثير من المحتجزين محبوسون في أماكن صغيرة ومغلقة“. ”من المؤسف أن مثل هذا التفشي حدث في مركز الهجرة“.

(من إعداد عامي ميازاكي وروكي سويفت؛ تحرير كريستوفر كوشينغ وجيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)