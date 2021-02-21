نجمة التنس اليابانية أوساكا ناومي تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها

أخبار اليابان

ملبورن (رويترز) - سحقت أوساكا ناومي منافستها جنيفر برادي بنتيجة 6-4 و6-3 لتحرز لقب أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية يوم السبت وتعزز مكانتها كملكة جديدة في عالم تنس السيدات.

وبفوزها على اللاعبة الأمريكية المصنفة 22 في البطولة، والذي جاء في مباراة من جانب واحد، حصدت أوساكا لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى وما زالت أمامها مسيرة طويلة إذ يبلغ عمرها 23 عاما.

وانضمت أوساكا إلى مونيكا سيليش وروجر فيدرر وهم فقط من فازوا في أول أربع مباريات نهائية لهم في البطولات الأربع الكبرى.

وأبلغت أوساكا الصحفيين وهي تضع كأس دافني أكهرست أمامها ”رد فعلي أنني في صحبة مذهلة.

”أتمنى أن أحقق ذرة واحدة مما حققاه في مسيرتيهما. لكنك تتمنى فقط السير في طريقك الخاص“.

وأضافت ”لكنه بالتأكيد أمر رائع لمعرفته“.

وبالتأكيد تنتظر أوساكا مسيرة مليئة بالألقاب لو نجحت في نقل هيمنتها على الملاعب الصلبة إلى الملاعب العشبية والرملية في ويمبلدون وفرنسا المفتوحة.

وبعد فوزها الكبير على سيرينا وليامز في الدور قبل النهائي، وهو الانتصار الذي عزز الحديث عن التغيير في عالم التنس، لم تواجه أوساكا أي مشكلة أمام برادي في مواجهة الضربات القوية.

وحققت أوساكا فوزها 21 على التوالي وهو السجل الذي بدأ في العام الماضي.

وتوقع الجمهور تكرارا لما حدث خلال مواجهة اللاعبتين الطويلة بقبل نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي لكن ذلك لم يحدث ولم تصمد برادي في أول ظهور لها في نهائي بطولة كبرى.

ولم تقدم أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة أفضل أداء لها وانضمت إلى برادي في ارتكاب العديد من الأخطاء في المجموعة الأولى.

وانتصرت أوساكا في ستة أشواط متتالية لتتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تحسم الفوز دون خسارة أي نقطة في شوط إرسالها.

وأنهت أوساكا المباراة بإرسال قوي لم تتمكن برادي من رده إلى داخل الملعب لتحتفل أوساكا بهدوء بالفوز والتتويج.

وقالت أوساكا الفائزة باللقب في 2019 ”الليلة شعرت أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بمعركة ذهنية.

”بالطبع لا يمكنني التحدث نيابة عنها لكني كنت متوترة تماما وقبل المباراة اعتقدت أنني لن أتمكن اللعب بصورة جيدة.

”لا يجب أن أضغط على نفسي بهذا الشكل من أجل تقديم أداء دون شائبة بل فقط اللعب والقتال من أجل الفوز بكل نقطة“.

* توتر مبكر

وبدأت أوساكا المباراة بضربتي إرسال ساحقتين لكن البداية القوية توقفت بعد سلسلة من الأخطاء من اللاعبتين.

وكان التوتر واضحا على برادي التي ارتكبت 18 خطأ سهلا في المجموعة الأولى.

وخسرت كل لاعبة إرسالها قبل أن تدب برادي الحياة في المباراة عند التعادل 4-4 وأنهكت أوساكا بضربة عند الشباك ثم تقدمت وسددت الكرة من فوق منافستها لتحصل على فرصة كسر الإرسال.

لكن أوساكا حافظت على الإرسال بضربة أمامية قوية من عند الخط الخلفي وصمدت إلى أن منحتها برادي التقدم.

ومع امتلاكها الإرسال للبقاء في المجموعة الأولى بعد التأخر 5-4 أطاحت برادي بضربة أمامية لتمنح أوساكا فرصة حسم المجموعة والتي انتهت عندما سددت اللاعبة الأمريكية كرة في الشباك.

وشعرت الجماهير بغرابة ما حدث وذهبت برادي إلى مقعدها شاحبة الوجه.

واستغلت أوساكا الزخم وكسرت إرسال برادي مرة أخرى في الشوط الثاني من المجموعة الثانية بضربة خلفية رائعة.

وتقدمت أوساكا 4-صفر قبل أن تستبسل برادي قليلا وتكسر إرسال أوساكا.

وقلصت اللاعبة الأمريكية النتيجة إلى 5-3 لكنها استسلمت عندما سددت عدة ضربات خارج الملعب لتمنح أوساكا فرصة حسم اللقب بإرسالها.

وكان أداء للنسيان من برادي في النهائي لكنها قدمت مباريات أخرى رائعة في ملبورن بارك بعدما كانت واحدة من 72 لاعبا ولاعبة لم يتدربوا خلال أسبوعين هي فترة الحجر الصحي الإلزامي.

وأبلغت برادي الصحفيين عن أوساكا ”أعتقد أنها إنسانة طبيعية مثل من هم في هذه الغرفة. الفارق أن (أوساكا) تستخرج أفضل ما لديها في اللحظات المهمة“.

وأضافت ضاحكة ”لكن لا أعتقد أنها كما تعلمون مثل الآلهة. ربما سيرينا. ربما ستصل (أوساكا) إلى هذا، لا أعلم“.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)



أوساكا ناومي ترفع كأس البطولة بعد فوزها في مباراتها النهائية ضد جينيفر برادي الأمريكية. رويترز / كيلي ديفينا.