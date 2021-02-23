فوجي فيلم اليابانية تستأنف التجارب السريرية لعقار أفيغان لعلاج كورونا

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أقراص أفيغان، وهو دواء معتمد كعقار مضاد للإنفلونزا في اليابان وتم تطويره من قبل شركة توياما كميكال، وهي شركة تابعة لشركة فوجي فيلم، خلال فرصة لالتقاط الصور في مقر فوجي فيلم في طوكيو، اليابان 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014. رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الأحد أن شركة فوجي فيلم ستستأنف التجربة السريرية في اليابان لعقارها المضاد للفيروسات أفيغان لعلاج كورونا.

وتأخرت الموافقة المحلية على العقار بعد أن قالت لجنة بوزارة الصحة في ديسمبر/ كانون الأول إن بيانات التجارب غير حاسمة. وقالت نيكي إن الدراسة الجديدة ستشمل حوالي 270 مريضا وستسعى فوجي فيلم للحصول على الموافقة مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يرد ممثلو فوجي فيلم على الفور على طلب للتعليق.

وافقت اليابان على أفيغان، المعروف عمومًا باسم فافيبيرافير، كدواء طارئ للإنفلونزا. ولكن لا تزال هناك مخاوف، حيث ثبت أن العقار يسبب تشوهات خلقية في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، كما ثبت صعوبة إثبات فعاليته ضد فيروس كورونا.

دعت الحكومة اليابانية شركة فوجي فيلم إلى مضاعفة المخزونات الوطنية من العقار الذي تمت الموافقة عليه لعلاج كورونا في روسيا والهند وإندونيسيا.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير ويليام مالارد، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)