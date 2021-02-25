تاكيدا اليابانية للأدوية تبدأ تجارب سريرية على لقاح نوفافاكس

أخبار اليابان



شعار نوفوفاكس. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تاكيدا للصناعات الدوائية يوم الأربعاء إن أول مريض تلقى لقاحًا مرشحًا لفيروس كورونا من شركة نوفافاكس في تجربة سريرية يابانية.

تساعد ”تاكيدا“، أكبر شركة لتصنيع الأدوية في اليابان، في جلب لقاحين تم تطويرهما غربيًا لفيروس كورونا إلى السوق المحلية. وتخطط لإنتاج حوالي 250 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس في اليابان وستستورد 50 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا.

وقالت تاكيدا في بيان إن المتطوع الأول حصل على جرعة نوفافاكس كجزء من دراسة مشتركة للمرحلتين الأولى والثانية شملت 200 متطوع بالغ في اليابان. قالت الشركة إن دراسة محلية منفصلة للقاح موديرنا وصلت إلى مستوى التسجيل الكامل بعد أن بدأت الشهر الماضي.

في انتظار الموافقة التنظيمية، تخطط تاكيدا لبدء توزيع لقاح مودرنا في النصف الأول من هذا العام، بينما من المتوقع أن يتم إطلاق لقاح نوفوفاكس في أواخر عام 2021.

حصلت اليابان على حقوق ما لا يقل عن 564 مليون جرعة من لقاحات كورونا من العديد من الشركات المصنعة في الخارج، وهي أكبر كمية في آسيا وأكثر من كافية لسكانها البالغ عددهم 126 مليونًا.

تعهد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي بالحصول على جرعات كافية من اللقاح للسكان بحلول يونيو/ حزيران قبل الألعاب الصيفية في طوكيو، المقرر أن تبدأ في 23 يوليو/ تموز.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير هيماني ساركار وجيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)