الوزير المسؤول عن التطعيم في اليابان يقول إن أولمبياد طوكيو ليست ضمن خططه

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رئيس برنامج التطعيم الياباني تارو كونو يعدل قناع وجهه الواقي خلال مؤتمر صحفي حول استعدادات البلاد لبدء تطعيم العاملين الصحيين، وسط تفشي فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان في 16 فبراير/ شباط 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال الوزير الذي يشرف على برنامج التطعيم الياباني يوم الأربعاء إن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو ليست جزءا من خططه.

أطلقت اليابان حملتها للتلقيح الأسبوع الماضي وتسلمت بالفعل أكثر من 800 ألف جرعة. قال الوزير تارو كونو إن اليابان ستتلقى ما يصل إلى 2.3 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا من شركة فايزر في مارس/ آذار.

وقال إن الألعاب الأولمبية الصيفية، التي من المقرر أن تبدأ في طوكيو في يوليو/ تموز، ”لم تكن مدرجة في الجدول الزمني الخاص بي على الإطلاق“.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا وروكي سويفت؛ تحرير كيفن ليفي وأنجوس ماك سوان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)