طوكيو: مدارس ثانوية تطلب من الفتيات تقديم شهادة تفيد بأن لون شعرهن طبيعي!

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فتيات يشاهدن عرضًا موسيقيًا في أويتا، اليابان، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2019. رويترز / إدغار سو.

طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن ما يقرب من نصف المدارس الثانوية في طوكيو تطلب من الطالبات ذوات الشعر المموج أو غير الأسود تقديم شهادات تؤكد أن شعرهن لم يتم صبغه.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس، نقلاً عن معلومات حصل عليها الحزب الشيوعي الياباني من حكومة العاصمة، إنه من بين 177 مدرسة ثانوية تديرها حكومة العاصمة طوكيو، طلبت 79 مدرسة هذه الشهادات التي وقعها أولياء الأمور.

يوجد في العديد من المدارس في اليابان قواعد صارمة بشأن لون الشعر، الإكسسوارات، الماكياج، والزي الرسمي، بما في ذلك طول التنانير للفتيات.

أخبر مجلس التعليم في طوكيوهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن شهادات الشعر ليست إلزامية. لكن المذيع قال إن 5 مدارس فقط من أصل 79 مدرسة توضح كتابةً أن الطلاب غير مطالبين بإرسالها.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا، تحرير كاريشما سينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)