تقرير: اليابان تبدأ السماح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد من أجل الأولمبياد الشهر المقبل

أخبار اليابان



الشعار الأولمبي في طوكي ألأمام الملعب الوطني و في صورة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2021. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز.

(رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي يوم الجمعة أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام يمكنهم البدء في دخول اليابان بعد رفع حالة الطوارئ الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن السلطات سترفع حالة الطوارئ في السابع من مارس اذار وسيعقبها مباشرة رفع الحظر على دخول الرياضيين الأجانب.

وقال التقرير إن الرياضيين الأولمبيين لن يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي لأسبوعين فور وصولهم إلى اليابان من أجل مساعدتهم على الاستعداد للألعاب المقرر أن تنطلق في 23 يوليو تموز لكن يجب الالتزام بالبقاء في أماكن الإقامة والمنشآت الرياضية.

وكانت اليابان علقت مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الاصابة بكوفيد-19.

وتوفي أكثر من 7800 في اليابان بسبب الفيروس بينما أصيب أكثر من 431 ألف شخص بالعدوى.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)