المتحدثة باسم رئيس الوزراء الياباني تستقيل بسبب عشاء باهظ الثمن مع ابنه

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ماكيكو يامادا ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، يبتسمان حيث عينها آبي سكرتيرة لرئيس الوزراء في طوكيو في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. رويترز / يوشيكازو تسونو.

طوكيو (رويترز) - قالت الحكومة اليابانية إن ماكيكو يامادا المتحدثة الرئيسية باسم رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي استقالت بعد أن تعرضت هي وبيروقراطيون كبار آخرون للتوبيخ لحضورهم عشاء باهظ الثمن أقامه نجل سوغا.

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، خلال إفادة صحفية دورية، إن يامادا قدمت استقالتها من المستشفى بعد دخولها المستشفى بسبب اعتلال صحتها.

قال كاتو: ”رئيس الوزراء اعتبر أن ذلك أمر لا مفر منه“. وأضاف ”لو سمحت صحتها، كنت أود أن أراها مستمرة في عملها“.

واجهت إدارة سوغا، بما في ذلك سكرتيرة العلاقات العامة بمجلس الوزراء يامادا، 60 عامًا، غضبًا عامًا بعد أن ذكرت المجلة الأسبوعية شوكان بونشون الشهر الماضي أن نجل سوغا الأكبر، سيغو سوغا، وهو مسؤول تنفيذي في شركة تنتج برامج تلفزيونية لإذاعة الأقمار الصناعية، دفع ثمن وجبات عشاء باهظة الثمن لكبار البيروقراطيين.

يحظر قانون أخلاقيات الخدمة المدنية الوطنية في اليابان على الموظفين الحكوميين تلقي الهدايا أو وسائل الترفيه من الشركات أو الأفراد التي يمكن أن يُنظر إليها على أنها تملق.

وكلف عشاءها مع نجل سوغا ومسؤولين تنفيذيين آخرين في الشركة، الذي أثار توبيخ 11 بيروقراطيًا، 74203 ين (696 دولارًا) للفرد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

أدى دخول يامادا إلى المستشفى إلى غيابها عن اجتماع اللجنة البرلمانية يوم الإثنين، حيث كان من المتوقع أن يستجوبها سياسيو المعارضة حول عشاءها مع ابن رئيس الوزراء سوغا، الذي كان في عام 2019 عندما كانت مسؤولة في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(الدولار = 106.6600 ين)

(شارك في التغطية تيم كيلي ؛ تحرير كينيث ماكسويل ولينكولن فيست، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)