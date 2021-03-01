مصادر: مسؤولون حكوميون يابانيون يناقشون إعطاء منح نقدية جديدة لمساعدة الفقراء على مواجهة جائحة كورونا

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نساء يمشين أمام مطعم في منطقة تسوق في طوكيو، وسط تفشي فيروس كورونا، اليابان، 17 أغسطس/ آب، 2020. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية ومسؤولين في الحزب الحاكم يناقشون إمكانية دفع تعويضات نقدية إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على مواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

لم يتم تحديد مبلغ التعويض المحتمل، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق الحكومي أقل بكثير من الحزمة السابقة التي قدمت مساعدات نقدية بقيمة 100000 ين (940 دولارًا) لجميع المواطنين، حسبما ذكرت المصادر، التي لم يتم التصريح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كلفت المدفوعات النقدية السابقة الحكومة 12.9 تريليون ين (120 مليار دولار)، والتي تم تمويلها من خلال سندات تغطي العجز.

وتأتي المناقشات بعد أن دعا بعض نواب الحزب الحاكم، القلقين بشأن فقدان الوظائف وحالات الانتحار، إلى دفع تعويضات نقدية قدرها 100 ألف ين للفقراء. كما أوصوا بمزيد من الدعم لرعاية الأطفال وتوفير الأرز والسلع الأساسية الأخرى.

وقالت المصادر إن الحكومة والكتلة الحاكمة يهدفان إلى وضع إجراءات اقتصادية جديدة بعد موافقة البرلمان على ميزانية السنة المالية المقبلة.

قاوم وزير المالية تارو آسو حتى الآن الإنفاق الجديد، بحجة أن التركيز المباشر للحكومة هو سن الميزانية وأنه يمكن استغلال احتياطيات الطوارئ حسب الحاجة.

تتحمل اليابان أكبر عبء دين عام في العالم الصناعي، ويشعر الصقور الماليون بالقلق حيال المدفوعات النقدية، والتي قد تنتهي بالمدخرات بدلاً من إنفاقها لتعزيز الاقتصاد.

(الدولار = 106.6000 ين)

(من إعداد يوشيفومي تاكيموتو؛ كتابة تيتسوشي كاجيموتو؛ تحرير إدوينا جيبس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)