تلف أكثر من 1000جرعة لقاح كورونا في اليابان

أخبار اليابان



عامل طبي يملأ حقنة بجرعة من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فاير- بيوتنك أثناء إطلاق اليابان حملتها للتلقيح، في مركز طوكيو الطبي في طوكيو، اليابان ، 17 فبراير/ شباط 2021. بهروز مهري / رويترز.

طوكيو (رويترز)- قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الإثنين، إن أكثر من 1000 حقنة من لقاح فيروس كورونا تلفت في اليابان بعد أن انحرفت درجات حرارة التخزين عن النطاق المطلوب بسبب عطل في المجمد، وهي أول حالة لقاحات مهدرة في البلاد.

أصبحت اليابان آخر عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا في 17 فبراير/ شباط.

وقد تلقت حتى الآن ثلاث شحنات لقاح طورته شركتا فايزر وبيوتنك، تضم حوالي 1.4 مليون جرعة.

يجب تخزين لقاح فايزر عند درجة حرارة حوالي 75 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 103 فهرنهايت).

وذكرت الوزارة أن إحدى المؤسسات الطبية ذكرت أن عطل التجميد حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في تلف 172 قارورة من اللقاح، أو 1032 جرعة.

وامتنعت عن تحديد اسم المؤسسة الطبية أو الشركة المصنعة للفريزر المعني، لكنها قالت إن صانع الفريزر سيبدأ في البحث في سبب الخلل يوم الثلاثاء.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا؛ تحرير غاريث جونز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)