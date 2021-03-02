الحكومة اليابانية تطالب الصين بوقف اختبارات المسحة الشرجية لكورونا على مواطنيها

أخبار اليابان



كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الجديد كاتسونوبو كاتو يعلن عن أعضاء مجلس الوزراء الجدد في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليابان، 16 سبتمبر/ أيلول 2020. كيم هيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز)- قال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين إن طوكيو طلبت من بكين التوقف عن إجراء اختبارات المسحة الشرجية لفيروس كورونا على المواطنين اليابانيين لأن الإجراء يسبب ألما نفسيا.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة لم تتلق ردًا يفيد بأن بكين ستغير إجراءات الاختبار، لذا ستواصل اليابان مطالبة الصين بتغيير طريقة الاختبار.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي ”أبلغ بعض اليابانيين لسفارتنا في الصين أنهم خضعوا لاختبارات المسحة الشرجية مما تسبب في ألم نفسي كبير لهم“.

وقال إنه من غير المعروف عدد المواطنين اليابانيين الذين خضعوا لمثل هذه الاختبارات لفيروس كورونا.

تستخدم بعض المدن الصينية عينات مأخوذة من فتحة الشرج للكشف عن الإصابات المحتملة لكورونا حيث تكثف الصين الفحص للتأكد من عدم فقدان أي حامل محتمل لفيروس كورونا الجديد.

نفت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي أن الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد قد طُلب منهم إجراء اختبارات مسحة شرجية لفيروس كورونا، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن البعض اشتكى من الإجراء.

(تقرير من كاوري كانيكو وأنجوس ماك سوان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)